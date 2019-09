Formula 1 – Ferrari super a Sochi | ma Wolff non molla | “stanno spaccando tutti | ma…”

Fonte : sportfair

(Di domenica 29 settembre 2019) Totonon ha intenzione di gettare la spugna dopo la pole position conquistata ieri da Leclerc aCharles Leclerc ha conquistato ieri ala sua quarta pole position consecutiva. La, dunque, ancora una volta è riuscita a far meglio della Mercedes, mettendo in difficoltà il team di Brackley. Nonostante la disfatta in qualifica, Totonon ha intenzione di gettare la spugna: “non ci arrendiamo mai“, ha dichiarato ieri. “In rettilineo stanno, rifilano dai 7 agli 8 decimi, è una situazione contro la quale non puoi fare granché“, ha aggiunto il team principal Mercedes sulle. “È sicuramente uno dei momenti più difficili per noi, questo distacco dallec’è, fa parte dello sport. Non si può vincere sempre e in questo momento siamo noi quelli che devono inseguire. Dobbiamo mettere in pista un buon ...

Eurosport_IT : È SEMPRE CHARLES LECLERC, 4A POLE DI FILA! ???? Il pilota monegasco della Ferrari si conferma in formissima anche in… - SkySportF1 : ?? Poker #Leclerc, ancora #Ferrari in pole ? - Corriere : F1, la Ferrari non si ferma più Leclerc in pole davanti a Hamilton -