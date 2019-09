Gemitaiz smonta Greta e infiamma il web | Ha rotto il c | mangi lattuga in una

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Serena Granato Esplode la polemica mediatica per le parole spese dasuThunberg su Instagram Ha usato parole al veleno il rappersul suo profilo Instagram, lasciandosi andare ad uno sfogo con i follower sul conto della sedicenne svedeseThunberg. Quest'ultima, diventata "paladina" dell'ambientalismo attivandosi per i suoi "Fridays for future", gli scioperi volti a manifestare contro il cambiamento climatico, sta facendo parlare molto di sé per via del suo veemente discorso rilasciato all'ultimo vertice tenutosi all'Onu, sul global change e il clima. Al grido di "How dare you?" ovvero "Come osate?", la Thunberg ha manifestato in lacrime la sua intolleranza al fatto che - a suo dire- gli adulti le stiano rubando il futuro e che si pensi ai soldi e all'economia e non alla salvaguardia degli ecosistemi e all'insorgenza del surriscaldamento ...