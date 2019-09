Israele | a Netanyahu l' incarico di formare il governo

Israele - il presidente Rivlin affida a Benyamin Netanyahu la formazione del nuovo governo : Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato l’incarico di formare il nuovo governo al premier uscente Benjamin Netanyahu dopo le elezioni della scorsa settimana, che hanno fatto piombare il Paese in uno stallo politico. “La responsabilità di formare il prossimo governo sarà data al primo ministro e leader del Likud Benjamin Netanyahu”, ha dichiarato Rivlin a seguito di un incontro congiunto con il premier uscente e con il suo ...

Elezioni Israele - Netanyahu ha subito l’effetto boomerang. E ora vince l’incertezza : di Roberto Iannuzzi* Come molti temevano, i risultati delle Elezioni parlamentari svoltesi martedì in Israele hanno riproposto l’incertezza che dominava il panorama politico prima del voto. Nessuno schieramento è emerso vincitore, ponendo così le premesse per consultazioni estremamente complesse per formare un nuovo governo, con la prospettiva di una nuova possibile paralisi politica. Ciò accade dopo una campagna elettorale sofferta, durante la ...

Israele - a preoccupare Netanyahu non è solo l’esito delle urne : il 2 ottobre udienza preliminare per tre casi di corruzione : “King Bibi” Netanyahu sembra aver fallito la propria seconda missione: la sua Alleanza non sfora i 61 seggi per avere la maggioranza alla Knesset. l’esito del voto è però solo l’inizio dei problemi, probabilmente il minore. Una data altrettanto fatale si profila per il leader israeliano, alle prese con possibili accuse penali: il 2 ottobre è in programma l’udienza preliminare di accusa per tre casi di corruzione, nonostante i ...

Elezioni Israele - con Gantz e Netanyahu alla pari - Lieberman si scopre moderato e propone “l’unità nazionale” : Al “Mago” stavolta la magia è riuscita soltanto a metà. Benjamin Netanyahu, il dominus della politica in Israele negli ultimi 12 anni, non è riuscito a portare la sua Alleanza verso la maggioranza dei 61 seggi. Cosa che lo avrebbe tenuto alla guida del governo ma che soprattutto gli avrebbe permesso di schivare i procedimenti giudiziari che lo aspettano all’inizio di ottobre. A conteggio quasi terminato (92%) è evidente “che Netanyahu ha fallito ...

Elezioni Israele : Netanyahu senza maggioranza - aveva promesso nuove annessioni in Cisgiordania : Benyamin Netanyahu senza maggioranza. Le Elezioni in Israele delineano il testa a testa tra il primo ministro uscente e leader del Likud Netanyahu e Benny Gantz, fondatore del nuovo partito BluBianco. Entrambi i partiti di destra dopo lo scrutino del 90% dei voti ottengono 32 seggi a testa sui 120 della Knesset per il cui rinnovo si vota con il proporzionale puro. Israele, Netanyahu verso il ...

