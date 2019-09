Cara Greta | non ti ho rubato proprio niente

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Alessandro Sallusti Non saràa rubarci i meriti e vediamo se i gretini saranno altrettanto capaci. Occhio, che per farlo più che manifestare serve studiare «Come osate, avetei miei sogni e la mia infanzia, io non vi perdono», ha tuonato ieri l'altro la giovane ecoattivistarivolta ai grandi del mondo, riuniti all' assemblea dell' Onu, perché a suo dire «siamo all'inizio di un'estinzione di massa». In effetti non siamo messi bene, ma tutti gli studi provano che siamo messi molto meglio del passato e che il futuro che ci attende è meglio di quanto si possa pensare. Qualche esempio. Un milione e ottocentomila bambini muoiono ogni anno nei paesi in via di sviluppo, a causa della diarrea da acqua insalubre e da condizioni igieniche inadeguate. Non è una strage del progresso, è il suo opposto, cioè parliamo di persone ancora non toccate dal progresso, dalle ...

