Europei di Tiro a Segno – Oro per il norvegese Claussen nell’arma libera a terra | tra le

Europei di Tiro a Segno – Oro per l’azero Lunev nella pistola grosso calibro - sesto posto per l’azzurro Di Martino : Buona prestazione per il tiratore italiano che si ferma a dieci colpi dal nuovo campione europeo, bene anche Torracchi e Mazzetti che chiudono nella top-30 Ai Campionati Europei di Bologna questa mattina sono scesi sulle linee di Tiro del poligono a 25 metri gli atleti di pistola grosso calibro. La competizione è stata vinta da Ruslan Lunev (587) che ha conquistato la medaglia d’oro davanti all’ucraino Pavlo Korostylov (587) ...

Bocce - Europei 2019 : l’Italia piazza una storica doppietta nel tiro di precisione e terne : L’Italia delle Bocce scrive una pagina storica, centrando i due titoli dei campionati Europei 2019 di Albena (Bulgaria). Gli Azzurri, quindi, chiudono la sesta edizione della kermesse continentale con la vittoria nel tiro di precisione con Diego Rizzi, e quello a terne con lo stesso Rizzi insieme ad Alessio Cocciolo, Florian Cometto e Andrea Chiapello. Diego Rizzi ha dominato la scena e si è laureato campione d’Europa della ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola standard 25 metri senior mista l’oro va alla Germania : Agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna si è svolta oggi la finale della pistola standard 25 metri senior mista: tra le 21 squadre iscritte alle qualifiche c’era anche una coppia italiana, formata da Sara Costantino ed Alessio Torracchi, i quali però non hanno preso parte alla competizione. Dopo le eliminatorie, utili a formare gli accoppiamenti delle semifinali per l’accesso alla finale a quattro, Germania 2, che aveva ...

Europei Volley 2019 – Filippo Lanza lascia il ritiro e torna in Italia - febbre per Giannelli e Colaci : L’azzurro domani lascerà il ritiro francese della Nazionale Italiana per infortunio, facendo ritorno in Italia Filippo Lanza nella giornata di domani lascerà la Francia per tornare in Italia, a causa dell’infortunio occorso il 18 settembre e i cui tempi di recupero sono incompatibili con la prosecuzione del torneo. Nel frattempo alcuni giocatori della squadra Italiana (Simone Giannelli, Daniele Lavia e Massimo Colaci), oltre ad ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la tedesca Monika Karsch vince nella pistola sportiva. Alla Francia due pass per Tokyo 2020 : La regina d’Europa si conferma con la sua corona in testa. vince bissando il successo di Baku 2017 la tedesca Monika Karsch, che in quel di Bologna si prende nuovamente il titolo continentale della pistola sportiva femminile dAlla distanza di 25m. La teutonica, vicecampionessa olimpica in carica, conduce una gara di testa praticamente sin dall’inizio chiudendo Alla fine con lo score di 37/50, buono per vincere il testa a testa con la ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Riccardo Mazzetti si qualifica per Tokyo 2020! Carta olimpica ottenuta nella pistola automatica : Qualche minuto dopo la qualificazione di Lorenzo Bacci, arriva per il Tiro a segno italiano anche quella di Riccardo Mazzetti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tiratore lombardo di pistola automatica maschile da 25m è infatti riuscito ad accedere alla finale di specialità degli Europei a fuoco 2019 – in corso di svolgimento a Bologna – che scatterà dalle 17 avendo così già la certezza di aver ottenuto uno dei due pass in palio per la ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Lorenzo Bacci vola a Tokyo 2020! Decisivo il 5° posto nella carabina 3 posizioni. Vince Petr Nymbursky : Non arriva una medaglia, ma la gioia è altrettanto grande se non di più. Con il quinto posto ottenuto nella finale di carabina 3 posizioni uomini da 50m agli Europei a fuoco 2019, in corso di svolgimento a Bologna, Lorenzo Bacci ottiene il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 incrementando così a tre il numero dei qualificati azzurri in questa disciplina, dopo Marco De Nicolo e Marco Suppini; anche loro facenti parte del comparto di carabina. In ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Nina Christen fa esultare la Svizzera nella finale di carabina 3 posizioni donne : Risuona l’inno elvetico a Bologna, dove sono in corso gli Europei a fuoco di Tiro a segno per l’anno 2019. Il merito è della rossocrociata Nina Christen che nella gara di carabina 3 posizione donne da 50m riesce a superare l’agguerrita concorrenza per mettersi l’oro al collo. Totalizzando complessivamente 460,6 punti – nel contest che l’ha vista sparare per ben 45 volte – la shooter classe ’94 è ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la svizzera Christen guida il gruppo delle qualificate alla finale di carabina 3 posizioni. Italiane lontanissime : Giornata di qualificazioni e finali a ritmi serratissimi nel poligono di Bologna, dove sono in corso gli Europei a fuoco di Tiro a segno edizione 2019. Dopo il contest di pistola sportiva femminile da 25m, è stata la volta del concorso di carabina 3 posizioni donne da 50m. A guidare l’insieme delle otto qualificate alla finale, che scatterà alle 12.45, è la svizzera Nina Christen che totalizzando 1184/1200 punti (con 67 mouches) si è ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Sara Costantino si ferma a un passo dalla finale della pistola sportiva : Agli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, in corso di svolgimento a Bologna, la giornata azzurra inizia purtroppo con grande rammarico. Sara Costantino infatti non è riuscita a centrare la finale di pistola sportiva donne da 25m, che nel pomeriggio – dalle ore 15.45 – metterà in palio il titolo continentale e, soprattutto, due pass di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La calabrese dopo il sesto posto del primo round di ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola automatica Riccardo Mazzetti è nono al termine della prima giornata di eliminatorie : Si è conclusa la prima giornata delle eliminatorie della specialità olimpica della pistola automatica 25 metri senior maschile agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna: al momento Riccardo Mazzetti è nono, mentre Andrea Spilotro è 22°, infine Tommaso Chelli è 40°. L’Italia è ottava nella classifica a squadre. Al comando della classifica individuale si trova il transalpino Clement Bessaguet, a quota 295/300, mentre in seconda ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : una strepitosa Sara Costantino è sesta dopo il primo stage di qualificazione della pistola sportiva donne : Un risultato per certi versi inatteso, ma che se dovesse essere confermato nella mattinata di domani potrebbe aprire interessanti scenari. Arrivano buone notizie per l’Italia del Tiro a segno dagli Europei a fuoco 2019, in corso di svolgimento a Bologna. Sara Costantino infatti è sesta posizione al termine del primo stage di qualificazione della pistola sportiva donne da 25m. L’azzurra sarebbe – al momento – qualificata ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Massimo Spinella argento nella pistola libera 50 metri junior : Arriva un’altra medaglia per l’Italia agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna: nella pistola libera 50 metri junior maschile Massimo Spinella chiude secondo, mentre è quarto Federico Nilo Maldini, infine è decimo Simone Saravalli. In tutto erano 14 i tiratori in gara, non era prevista la classifica a squadre. Vince il russo Andrei Chilikov, che chiude a quota 547 e beffa l’azzurrino Massimo Spinella, secondo con lo ...

