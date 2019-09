Ue | i Verdi aprono al dialogo con la delegazione 5 stelle M5s | “Pronti a confrontarci

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Dopo le ormai storiche chiusure, il primo spiraglio. Ieuropei hanno aperto alla possibilità dicon laM5s a Bruxelles. Questo non significa, per il momento, che sia stata avviata la procedura per l’adesione al loro gruppo, ma che si sono detti disposti a ragionare su alcuni punti. La riunione è iniziata nella mattina del 18 settembre, poi sospesa, è ripresa nel pomeriggio. In serata, il gruppo guidato dal belga Philippe Lamberts e dalla tedesca Ska Keller si è detto disponibile a larga maggioranza ad aprire ad un incontro con i pentastellati. La svolta odierna è però solo il primo passo di una strada che, sembra essere ancora lunga per il M5s che, che forte di una squadra di 14 eurodeputati da mesi cerca casa a Strasburgo dopo essere rimasto orfano di un gruppo a seguito delle Europee di fine maggio. L’apertura ad un incontro esplorativo con la ...

