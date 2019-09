Rientro Milik | Il Mattino | in campo a Lecce | spunta un indizio da Castel Volturno

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 19 settembre 2019), l’edizione odierna de ‘Il’ anticipa il ritorno indel polacco già domenica contro ilunda, Il: inunda. Il polacco si appresta a tornare ingià da domenica prossima per il match contro il. Arek è fermo ai box dallo scorso agosto per un problema agli adduttori subito durante la tournée del Napoli negli Stati Uniti. Ma ora sembra scoccata l’ ora delper il polacco, già in panchina nella gara d’ esordio in Champions League contro il Liverpool. Questo perché, secondo Il, ieri ha svolto l’ intera seduta coi compagni. Segno che Arek è abile ed arruolabile per la gara al Via del Mare. Resta solo da capire l’ impiego del polacco a: giocherà titolare, oppure entrerà solo nel ...

