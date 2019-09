Napoli | ancora un suicidio a Poggioreale | 40enne si impicca in cella

Quagliarella a Dazn : Napoli… è sempre stato il mio sogno. Sarebbe bello giocare ancora in azzurro : Fabio Quagliarella ha rilasciato una lunga intervista a Diletta Leotta su Dazn in cui ha parlato anche del suo grande sogno il Napoli “Da bambino ho fatto tanti provini per il Napoli… è sempre stato il mio sogno. L’anno di Napoli poi ho giocato bene, sono andato in doppia cifra e eravamo andati in Europa, quindi non avevo nulla da rimproverarmi, i problemi venivano da fuori dal campo. Sono stati momenti difficili per me e la mia famiglia. ...

Wanda Nara scherza con Auriemma : “Icardi? Il Napoli ha ancora i soldi in cassa - a gennaio potrebbe…” : Wanda Nara scherza con Auriemma Mauro Icardi adesso è ufficialmente un calciatore del Paris Saint-Germain. Wanda Nara, moglie ed agente dell’attaccante ha scherzato con Raffaele Auriemma durante la trasmissione Tiki Taka. Queste le sue parole: “I soldi che il Napoli non ha speso per Icardi sono ancora in cassa, quindi a gennaio potrebbe arrivare qualche sorpresa… (sorride, ndr)”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Crosetti : “Sarri si lamenta come se allenasse ancora il Napoli” : Il titolo dell’articolo di Repubblica, a firma Maurizio Crosetti, non lascia spazio a dubbi: “Di nuovo tante scuse. Sarri inciampa subito e cerca i soliti alibi”. L’inviato di Repubblica è molto duro. E fa un paragone con Napoli, paragone che non lusinga Napoli. Lui, Sarri, come se fosse ancor al Napoli ha cominciato a dire che la colpa è del caldo, dell’erba, degli infortunati, dei giocatori arrivati tardi dalle nazionali. L’afa ...

I convocati di Napoli-Sampdoria : c’è Insigne. Milik ancora out : Il Napoli ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati da Ancelotti per la sfida di domani alle 18 con la Sampdoria. Come anticipato oggi in conferenza dal tecnico Insigne ha completamente recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione domani, mentre Milik, che secondo Ancelotti avrebbe potuto giocare, non è stato inserito nella lista. Fuori anche Hysaj per un affaticamento muscolare. I convocati: Meret, Ospina, ...

Il Napoli di Ancelotti non è ancora pronto per la Juventus (ma lo sarà) : La superiorità della Juventus Il Napoli torna da Torino con un risultato negativo, ha dato la sensazione di essere inferiore alla Juventus per larghi tratti della partita, e per la prima volta dopo molto tempo ha mostrato lacune difensive evidenti in situazioni di gioco dinamiche. Allo stesso modo, però, la squadra di Ancelotti ha evidenziato una qualità offensiva debordante e una maggiore varietà di soluzioni per cambiare la partita. Ha ...

Juventus – Napoli - nella formazione ufficiale ancora sorprese : Juventus – Napoli: il grande giorno è arrivato. Sarri sfida il suo passato, ma lo farà senza sedere in panchina. Il tecnico della Juventus, infatti, è stato costretto a dare forfait a causa di una polmonite. Scelte differenti rispetto alla prima giornata di campionato per la Juventus, decisioni prese per causa forza maggiore (infortunio Chiellini) […] More

Bolle : “Napoli più sicura ed accogliente. Le sue bellezze sono ancora sottovalutate” : Il Corriere del Mezzogiorno intervista Roberto Bolle che dal 6 al 9 settembre sarà in scena al Teatro San Carlo. Napoli ha capolavori assoluti L’etoile racconta di avere avuto sempre un rapporto privilegiato con Napoli e un legame speciale con il San Carlo. E parla dell’unicità della città. “Le bellezze di Napoli sono sicuramente poco conosciute e poco pubblicizzate. Vai all’estero, dove non c’è un decimo di quel che c’è in ...

Napoli - ancora il Liverpool nel girone di Champions : Napoli calendario Champions League 2019 2020 – Non è andata tutto sommato così male per il Napoli nel sorteggio di Montecarlo da cui sono uscite le avversarie degli azzurri nel girone di Champions. La formazione di Ancelotti punta alla fase a eliminazione diretta, obiettivo fallito una stagione fa. L’avversario più ostico è il Liverpool, già affrontato […] L'articolo Napoli, ancora il Liverpool nel girone di Champions è stato ...

Klopp sul sorteggio : “Ancora il Napoli - sarà emozionante incontrarli di nuovo - ecco il loro punto di forza” : Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, commenta il sorteggio di Champions League: “Ancora il Napoli! Ormai non so più quante sono le volte che ho giocato contro di loro, ma quello che so ovviamente è che la loro è una squadra molto esperta. Dovrò dare un’occhiata a Genk e Salisburgo, ma so che sono compagini giovani, fresche e cariche, quindi sarà interessante affrontarle”. Il tecnico campione d’Europa sul Napoli : “Un’ottima squadra che ...

Sarri ancora in dubbio per Juve-Napoli : spunta un’aritmia - intanto Martusciello in conferenza stampa : ancora dubbi sulla presenza o meno in panchina di Maurizio Sarri per il big match di sabato sera tra Juventus e Napoli. Lui vorrebbe esserci, ma la polmonite è da tenere sotto controllo. Anche perché, come scrive il Corriere dello Sport, pare essere spuntata una lieve forma di aritmia. Nel frattempo, in conferenza stampa domani (ore 12) ci sarà Giovanni Martusciello, che ha già seguito la squadra a Parma. Scarica o Aggiorna l’App ...

Marchetti su Icardi : “Il Napoli ci spera ancora ma con con riserva”. La situazione : Marchetti su Icardi: “Il Napoli ci spera ancora ma con con riserva”. Il collega di Sky Sport fa il punto della situazione Marchetti su Icardi: “Il Napoli ci spera ancora ma con con riserva”. Il collega di Sky Sport fa il punto della situazione in merito alle trattative del Napoli per l’attacco, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni passaggi. “Per capire se invece un ...

Inter - sarebbe ancora viva l'ipotesi Napoli per Icardi : Il nome di Mauro Icardi potrebbe infiammare questi ultimi giorni di calciomercato. Il centravanti argentino non rientra nel progetto tecnico dell'Inter e il concetto gli è stato ribadito anche nell'incontro avuto martedì pomeriggio alla Pinetina con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il presidente, Steven Zhang. Dopo i rifiuti alle offerte arrivate dalla Roma, dal Monaco e dall'Arsenal, restano potenzialmente in corsa per l'ex ...

Juventus-Napoli - probabili formazioni : Milik in dubbio - De Ligt ancora in panchina : Juventus-Napoli è senza dubbio la partita più importante della seconda giornata di campionato dal momento che mette di fronte le due formazioni che, insieme all’Inter, vengono considerate le principali pretendenti alla conquista dello scudetto. Le due contendenti presentano organici decisamente attrezzati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e quindi la gara si prospetta avvincente ed emozionante con un pronostico aperto a ...

Di Marzio : “Oggi incontro tra Wanda Nara e i vertici dell’Inter. Il Napoli ancora ci spera” : Nel pomeriggio incontro tra i vertici dell’Inter e Wanda Nara. moglie-manager di Icardi. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, scrive che nel pomeriggio dovrebbe esserci un incontro tra i dirigenti dell’Inter e Wanda Nara. Nei giorni scorsi la bella manager aveva ribadito come la volontà del marito fosse quella di rimanere in nerazzurro. Da qui la risposta secca di Marotta, il cui concetto verrà ulteriormente confermato ...