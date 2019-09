Demaria su Salone Nautico | “Oltre a numeri record salto di qualità”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Genova, 19 set. (AdnKronos) – “Parlare deldeimi sembra quasi riduttivo perché, oltre aiche sono da, quest’anno ilha fatto undi qualità, si chiama ‘La città della nautica’ perché è un’altra cosa. Non c’è nessuna città legittimata come Genova a fare il più grandeal mondo”. Lo ha detto la presidente de I Saloni Nautici Carlaoggi all’inaugurazione del 59esimodi Genova. Nel raccontare il lavoro fatto per l’edizione 2019 della kermesseha preso ad esempio l’esperienza milanese deldel Mobile: “Non è un, è un evento mondiale diventato culturale e politico non solo economico, la città è coinvolta – ha spiegato – Stiamo cercando anche noi a fare la stessa cosa e questo percorso è già cominciato due anni fa ...

