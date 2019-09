Juve | contro l' Atletico sarebbe in dubbio la presenza di Higuain

Infortunio Douglas Costa - subito una tegola per la Juventus contro la Fiorentina : Infortunio Douglas Costa – Si sta giocando il primo match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina e Juventus, partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Sarri ha intenzione di confermarsi dopo le prime due vittorie consecutive, gli uomini di Montella sono invece fermi a zero e hanno bisogno di muove la classifica. Nel frattempo subito una tegola per la Juventus, Infortunio per ...

DIRETTA FIORENTINA JuveNTUS/ Streaming video tv : Ribery in copertina contro CR7 : DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS Streaming video tv: Ribery in copertina contro Cristiano Ronaldo verso la grande sfida al Franchi nella 3giornata Serie A.

CorSport : Llorente al debutto. Anche con la Juve esordì contro la Sampdoria : Oggi, contro la Sampdoria, Llorente sarà probabilmente in campo dal primo minuto. Ieri Ancelotti non ha posto veti in tal senso. E sarebbe un debutto curioso, scrive il CorSport, perché Anche quando esordì con la Juventus, il 24 agosto 2013, il debutto fu proprio contro la Sampdoria. Quella volta, però, fu al Marassi e giocò solo tre minuti. Entrò in campo al 90’, al posto di Tevez. Stavolta, al San Paolo, sarà accanto a Mertens. “Il ...

Mandzukic Juventus - addio certo : non convocato contro la Fiorentina : Mandzukic Juventus – La Juventus sabato sarà impegnata in serie A nell’anticipo contro la Fiorentina, allo stadio Artemio Franchi. Maurizio Sarri, un po’ a sorpresa, ha lasciato fuori dai convocati Mario Mandzukic. Motivazione: il croato non è infortunato, ma è in trattativa con un club del Qatar per lasciare i bianconeri. Il giocatore da tempo non rientra nelle prime scelte del […] More

CorSport : Fiorentina-Juve - Ribery titolare. Contro la Juve non ha mai perso : Mentre i compagni godevano della giornata libera, Franck Ribery si è allenato da solo nella palestra del centro sportivo viola. Sabato c’è la sfida con la Juventus. Per lui il match ha un gusto in più, scrive il Corriere dello Sport. Contro i bianconeri, infatti, FR7 non ha mai perso. “Cinque le gare in cui, in Champions League, ha incontrato i bianconeri, e pur non avendo mai messo la firma su un gol, ha sempre portato a casa ...

Ufficiale : Sarri sarà in panchina con la Juve contro la Fiorentina : Arriva l’ufficialità della presenza di Maurizio Sarri sulla panchina della Juve contro la Fiorentina. Il tecnico toscano si è completamente ripreso dalla polmonite e può tornare in campo. L’ufficialità arriva dal sito della Juventus Domani sarà rifinitura, partenza per Firenze e conferenza stampa della vigilia, la prima di Mister Sarri dall’inizio del campionato: appuntamento alle 12.30, live su Juventus Tv. L'articolo ...

Juventus - Higuain : “Partita da forti emozioni contro il Napoli - vittoria meritata! : Higuain torna a parlare della gara vinta contro il Napoli L’attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain è ritornato a parlare della vittoria contro il Napoli a Sky Sport. Ecco alcune dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb: “È stata una partita da forti emozioni, eravamo partiti bene, portando la sfida sulla strada che volevamo e segnando tre gol in 60 minuti. Poi è arrivato il calo di energia e mentale e sono arrivati i ...

Higuain : 'Contro la Fiorentina dobbiamo fare la Juventus e portare a casa i 3 punti' : La Juventus si avvicina alla sfida contro la Fiorentina. I bianconeri scenderanno in campo sabato 14 settembre allo stadio Franchi per sfidare i viola. Tra i titolari di Maurizio Sarri, contro la Fiorentina ci sarà Gonzalo Higuain, che poco fa ha parlato ai microfoni di Francesco Cosatti (Sky Sport). Il Pipitia ha toccato diversi argomenti, a cominciare dalla partita di sabato, passando per la scelta del suo numero di maglia, fino alla Champions ...

Juve : Sarri ritrova Ramsey - ormai è pronto per il debutto contro la Fiorentina : Conclusa la pausa nazionali, la Juventus di Maurizio Sarri sta tornando a lavorare a ranghi quasi completi, infatti all’appello mancano solo i sudamericani e Cristiano Ronaldo, reduce dal poker con la Lituania, al quale è stato concesso un giorno di riposo. Quello che sta per iniziare sarà un periodo molto intenso per i top club di Serie A impegnati in campionato e Champions League, infatti in 23 giorni si affronteranno ben sette partite. Avere ...

LIVE Juventus-Barcellona calcio femminile - Champions League in DIRETTA : le campionesse d’Italia debuttano contro le temibili catalane. Formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:43 La Juventus scenderà in campo con un 4-3-3: Giuliani, Hyyrynen, Gama (C), Galli, Cernoia, Rosucci, Girelli, Boattin, Staskova, Caruso, Sembrant. All. Maria Rita Guarino. 19:40 Sono già state rese note le Formazioni ufficiali. 19:38 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Barcellona, gara d’andata dei sedicesimi della Champions League femminile di calcio. La ...

LIVE Juventus-Barcellona calcio femminile - Champions League in DIRETTA : le campionesse d’Italia debuttano contro le temibili catalane : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Il programma del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara d’andata dei sedicesimi della Champions League di calcio femminile: oggi, mercoledì 11 settembre, alle ore 20.30, allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, va in scena la sfida tra Juventus e Barcellona. La Juventus, squadra campione d’Italia, affronta il ...

Cristiano Ronaldo - il poker contro la Lituania : i complimenti della Juventus e un nuovo record nel mirino : “Ronaldo, che poker”. La Juventus celebra così, sul proprio sito, l’attaccante portoghese, che con i quattro gol alla Lituania sale a 25 reti nelle qualificazioni europee e batte un altro record, superando l’irlandese Robbie Keane, che ne ha realizzati 23. “Sono felice di aver realizzato il mio secondo poker con la maglia della Nazionale – sottolinea via Twitter il lusitano – Un’altra ...

Infortunati Juventus - 4 assenti contro la Fiorentina : riecco Ramsey : Infortunati Juventus- Maurizio Sarri si prepara all’esordio stagionale sulla panchina della Juventus e lo farà dal complicatissimo match del Franchi contro la Fiorentina. Polmonite messa alle spalle e voglia di massima concentrazione in vista del match di sabato pomeriggio contro i viola. Il tecnico bianconero si affiderà al solito 4-3-3 e potrà contare sul ritorno […] More

Fiorentina-Juventus - Commisso sbotta : “Dico no - questo va contro i miei principi” : Commisso- La Fiorentina continua ad instaurare un grandissimo rapporto con il suo nuovo presidente e si prepara ad una stagione da vera protagonista. Dopo aver mantenuto la promessa dalla conferma di Chiesa, il neo presidente viola, intervistato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sui cori […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Commisso sbotta: “Dico no, ...