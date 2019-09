Chi ti ha plasmato? Fan in delirio per la foto di Simone Nolasco

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Francesca Galici Addome tiratissimo e sguardo lascivo sono gli ingredienti di una delle ultimecondivise dasu Instagram, che come sempre ha fatto il pieno di likeè uno degli uomini più apprezzati di Instagram per la sua bellezza. Ogni suafa il pieno di like e di commenti. Il ragazzo è uno dei ballerini professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi e ha alle spalle una lunga carriera fatta di studio e di sacrificio. Lavora nella scuola del talent show più famoso della nostra tv da ormai diversi anni e fin dalle sue prime apparizioni ha incantato il pubblico per la sua bellezza. Occhi azzurri, fisico scolpito e sorriso ammaliatore,è anche uno dei più apprezzati professionisti per la sua tecnica e bravura sul palco. Tuttavia, sui social, è il suo fisico a garantirgli i migliori complimenti. L'addome cesellato ...

dublinoIII : RT @PatriziaRametta: SCONVOLGENTE IL NUOVO UMANESIMO PREDICATO DA #Conte SPECIE PER CHI COME LUI SI DICE CREDENTE. DI FATTO L'UOMO DEVE ESS… - mariacarla1963 : RT @PatriziaRametta: SCONVOLGENTE IL NUOVO UMANESIMO PREDICATO DA #Conte SPECIE PER CHI COME LUI SI DICE CREDENTE. DI FATTO L'UOMO DEVE ESS… - GcColombo : RT @PatriziaRametta: SCONVOLGENTE IL NUOVO UMANESIMO PREDICATO DA #Conte SPECIE PER CHI COME LUI SI DICE CREDENTE. DI FATTO L'UOMO DEVE ESS… -