Stefano Oradei | «Veera Kinnunen e Osvaldo? Credevo di poter risistemare la cose fra noi»

Storie Italiane Stefano Oradei piange vedendo le foto della sua ex fidanzata : Ospite del programma “Storie Italiane” Stefano Oradei è in lacrime davanti alle foto di Veera Kinnunen: «Ho sofferto moltissimo…». L’ex compagna ha cominciato una nuova vita con Dani Osvaldo, ex calciatore e partner a “Ballando con le stelle”. Ma per Stefano Oradei è stata dura mettere una pietra sopra a un rapporto di undici anni: «È stato un periodo di silenzio giusto, per trovare me stesso e i tempi giusti. Qui mi sento in ...

Storie Italiane - Stefano Oradei commosso parla della storia finita con Veera Kinnunen : Adesso parla lui. Lui è Stefano Oradei, ballerino e coreografo, famoso per aver fatto parte per anni dei ‘maestri’ di Ballando con le stelle. Lei è Veera Kinnunen, ballerina e coreografa svedese, anche lei nel cast del talent danzante di Milly Carlucci. Insieme da 11 anni la loro storia d’amore si è conclusa in maniera alquanto brusca questa primavera, con discussioni fotografate e finite sul settimanale Oggi e scuse in diretta ...

Stefano Oradei piange e parla per la prima volta della fine dell’amore con Veera Kinnunen : “Per me la sofferenza è stata molto forte, perché inaspettata”. Quest’estate tutti i giornali di cronaca rosa hanno raccontato la fine della storia tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen, con quest’ultima che si è mostrata al fianco di Dani Osvaldo, l’ex calciatore conosciuto nelle sale prove di Ballando con le stelle. Ebbene, dopo un’estate di silenzio, Oradei ha deciso di rompere il silenzio nel salotto mattutino di ...

Storie Italiane - Stefano Oradei rompe il silenzio sulla rottura con Veera : 'Ho sofferto' : Domani 10 settembre andrà in onda la seconda puntata di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. Nel corso del programma verrà intervistato per la prima volta Stefano Oradei. Il ballerino di Ballando con le Stelle racconterà alcuni retroscena della fine della storia con Veera Kinnunen. Durante l'ultima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, Veera Kinnunen e Stefano Oradei sono stati travolti da una polemica. La ...

“Cosa è successo tra me e Stefano Oradei”. Ballando - la rivelazione di Gessica Notaro : Gessica Notaro rompe il silenzio e per la prima volta parla del rapporto con Stefano Oradei e del presunto triangolo con Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle. Come è ormai noto la ballerina si è separata dallo storico compagno, consolandosi fra le braccia di Dani Osvaldo con cui ha fatto coppia nell’ultima edizione di Ballando. La scintilla sarebbe scoccata mentre stava ancora insieme a Stefano Oradei che, geloso del rivale in amore, era ...

Milly Carlucci - il retroscena inedito : “La mia non è stata una sfuriata - era tutto concordato con Veera Kinnunen e Stefano Oradei” : Milly Carlucci è tornata a parlare del triangolo tra Stefano Oradei, Veera Kinnunen e Dani Osvaldo e, in un’intervista al settimanale Di Più, ha ripercorso tutte le tappe della love story rivelando un retroscena inedito sulla sfuriata che lei stessa fece in diretta durante una puntata di Ballando con le Stelle. Una presa di posizione che mai prima d’ora si era vista nel dance show e che le attirò dure critiche da parte del pubblico ...