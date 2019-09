Stalking | cambia città e vita ma lui la ritrova a causa di una mail inviata per errore da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Avevatoper sfuggire all’uomo con cui aveva avuto una relazione e che aveva cominciato a perseguitarla. Ma non solo: aveva ottenuto un nuovo numero di telefono, cassato l’account di Facebook. Ma lo stalker è riuscita a rintracciarla adi una letterada un gestore dell’energia che il persecutore avrebbe ricevuto percarpendo dati che per lui era diventati inaccessibili. La donna nel 2015 si era rivolta alle forze dell’ordine e il questore di Bari, dove viveva, aveva emesso un ordine di non avvicinamento. Ma era servito a poco. Poi la scelta dire. Nel 2019 il trasferimento a Torino. Durante la pratica che era stata avviato per allacciare una fornitura di gas, il gestore ha inviato una. Alla donna non è rimasto altro che presentarsi in Questura e presentare la denuncia perché lo stalker ha ripreso a ...

lele_pagliero : @matteosalvinimi Morisi, cambia disco. Questo accanimento ai limiti dello stalking verso Conte è più consono ad un… -