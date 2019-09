Fonte : agi

(Di domenica 8 settembre 2019) È "ottimista nelle aspettative" sul nuovo governo perché lo è di natura, ma attende di valutare i fatti: "non è il caso di dare giudizi anticipati". Il presidente di, Vincenzo Boccia, non si sbilancia troppo sul Conte bis e dalla platea di un Forum Ambrosetti con una ridotta presenza di politici (l'unico ministro presente è il titolare dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti) manda un messaggio chiaro al nuovo esecutivo: "Noi non dobbiamopiùall'per aumentare il debito pubblico ma un grande piano infrastrutturale transnazionale". Poi la proposta. Il bilancio dell'Unione europea sia "la dimensione ideale per pensare un piano infrastrutturale di 500-1.000 miliardi di euro". Se vogliamo essere protagonisti, insiste Boccia: "Non possiamo andare a Bruxelles asoldi per ilordinario per risolvere le cose italiane" ma per cose ...

matteosalvinimi : #Salvini: Se l'economia in Europa frena, l'unica cosa da fare è investire. I soldi in Italia ci sono, non li andiam… - vilma95823176 : RT @Agenzia_Italia: 'Andiamo in Europa a chiedere infrastrutture e non deficit', dice Confindustria - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Italia: 'Andiamo in Europa a chiedere infrastrutture e non deficit', dice Confindustria -