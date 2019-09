The End of the F***ing World 2 | nuove immagini dal set

Fonte : nerdgate

(Di sabato 7 settembre 2019) Netflix ha diffuso le primedi Jessica Barden (Alyssa) e Naomi Ackie (Bonnie, un nuovo personaggio), protagoniste di The End of the2, disponibile da Novembre. Alyssa sta ancora subendo le ripercussioni degli eventi della prima stagione. Nei nuovi episodi debutta il personaggio di Bonnie, interpretato da Naomi Ackie (Lady Macbeth, Star Wars: Episodio IX), una outsider con un passato complicato e un misterioso legame con Alyssa. Nelle prossime puntate scopriremo inoltre il destino di James (Alex Lawther), che abbiamo visto l’ultima volta su una spiaggia. The End of the2 è ispirata ai personaggi dell’omonima serie di fumetti di Charles Forsman. Le canzoni originali e la colonna sonora saranno nuovamente a cura di Graham Coxon. Le registe inglesi Lucy Forbes (In My Skin) e Destiny Ekaragha (Gone Too Far) dirigeranno rispettivamente il primo e il ...

