Fonte : ilpost

(Di venerdì 6 settembre 2019) Un articolo del Wall Street Journal ha rivelato che la prossima settimana ideldi Newdueseparate nei confronti di Google e Facebook, accusando le due società di aver violato le

LadymiaMicky : RT @ilpost: I procuratori generali del Texas e dello stato di New York avvieranno due indagini separate nei confronti di Google e Facebook,… - 68kikka : RT @ilpost: I procuratori generali del Texas e dello stato di New York avvieranno due indagini separate nei confronti di Google e Facebook,… - ilpost : I procuratori generali del Texas e dello stato di New York avvieranno due indagini separate nei confronti di Google… -