Chiedi | donna di 33 anni accoltellata in casa dall’ex e salvata dal suo pastore abruzzese

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il cane ha azzannato al volto e alle mani l'aggressore mettendolo in fuga prima che riuscisse a uccidere la sua ex, che aveva già accoltellato all'addome e al petto.

