Bitter Sweet | trame episodi finali | Nazli e Leman vengono minacciate dall' Onder

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Prosegue l’appuntamento con la telenovela turca- Ingredienti d’amore, giunta purtroppo alle ultime due settimane di programmazione. Ledegli, svelano che saranno caratterizzate ancora una volta dagli sporchi intrighi di Hakan. SiaPinar e, infatti verranno messe alle strette dal marito di Demet. Quest’ultimo sempre più deciso a rientrare in possesso delle azioni della Pusula Holding perse da quando Bulut non vive più con lui e sua moglie, costringerà la cuoca a lasciare il marito Ferit Aslan se non vorrà vedere sua sorella Asuman finire dietro le sbarre del carcere. La madre dell’architetto, invece, non potrà fare nulla per proteggere il nipote, poiché il cognato di Deniz minaccerà di far sapere a suo figlio ciò che è accaduto in passato tra i loro rispettivi padri. Hakan minaccia, Asuman tenta il suicidio Le anticipazioni delle ...

badbyeet : mia sorella ha appena detto che mina delle twice somiglia all’attrice che ha il ruolo di nasli in bitter sweet. - m3ndesloveu : Ho appena pubblicato '3 settembre' per la mia storia 'Bitter Sweet ~sequel '. - Lena_William : Mia Nuova immagine Sfondo Cellulare...il Super Figooo @canyaman1989 ??El Number One Ferit Aslan??in Bitter Sweet??????… -