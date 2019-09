LIVE US Open 2019 in DIRETTA | domenica 1° settembre | Federer vola ai quarti di finale e

Fonte : oasport

(Di lunedì 2 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.44: Per il risultatodi Koepfer-Medvedev vi rimandiamo a domani mattina, assieme al resoconto di quanto accaduto nella notte. Per la giornata è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte! 00.42: Daniil Medvedev raggiunge la parità! Un set pari ora tra lui e Kopefer, ognuno con il proprio 6-3 00.40: E il break arriva! Medvedev serve per il set sul 5-3 00.39: Ed è palla break ancora per Medvedev 00.34: Facile turno di servizio a 15 conservato da Medvedev, che sale sul 4-3. Si entra nella fase calda del parziale 00.32: Tiene a 30 Koepfer, che risale sul 3-3 dimostrando di aver assorbito, almeno per ora, il contraccolpo del mancato allungo 00.28: Sale, con un po’ della stessa fortuna chiamata nastro che aveva avuto anche nel game precedente, sul 3-2 Medvedev in questo secondo set 00.27: Si salva ...

