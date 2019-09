Leclerc vince il Gp del Belgio | Vettel quarto

Gp del Belgio : Leclerc vince per la prima volta in carriera in volata su Hamilton : Successo del monegasco della Ferrari dopo una corsa tutta di testa dall’inizio alla fine con l’eccezione del pit stop. Terzo posto per Bottas, quarto Vettel

F1 - GP Belgio 2019 : FINALMENTE FERRARI! Charles Leclerc vince nel nome di Hubert - battuto Hamilton in volata! : Una vittoria che rimarrà nel cuore e nel cervello per tanti motivi a Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari interrompe il digiuno della Rossa in questo Mondiale 2019 di F1 e ottiene la prima vittoria in carriera nel Circus a Spa (Belgio). Il racing driver del Principato lo fa in un weekend molto difficile, nel quale la scomparsa in F2 dell’amico Anthoine Hubert lo ha fortemente colpito dal punto di vista emotivo. Appare quindi ...

F.1 - GP del Belgio - Leclerc vince a Spa - davanti alle Mercedes : Prima vittoria in carriera per Charles Leclerc in Formula 1. Il monegasco della Ferrari ha vinto il Gran Premio del Belgio, davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Una vittoria emozionante per il ventunenne della Scuderia di Maranello, arrivata il giorno dopo della tragica morte dell'amico e collega Anthoine Hubert, che con Charles ha condiviso tanto.In aggiornamento...

Ordine d’arrivo F1 - GP Belgio 2019 : risultato e classifica della gara. Charles Leclerc vince - Ferrari in trionfo! Hamilton 2° - Vettel 4° : Charles Leclerc ha vinto il GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena a Spa. Il pilota della Ferrari ha conquistato il primo successo in carriera grazie a una prestazione fantastica, è partito dalla pole-position e non è praticamente mai andato in difficoltà durante la gara riuscendo così a imporsi dopo alcune sfortune maturate nei mesi passati. Arriva anche la prima vittoria dell’anno per il Cavallino Rampante che ...

F1 - GP Belgio 2019 : Leclerc e Vettel vogliono vincere in una gara accompagnata dalla tristezza : Una domenica dai sentimenti contrastanti quella che ci apprestiamo a vivere a Spa-Francorchamps (Belgio), sede del 13° round del Mondiale 2019 di F1. Le qualifiche di ieri sono state esaltanti per la Ferrari. Una prima fila “Rossa” che non si vedeva dal 2007, quando furono Kimi Raikkonen e Felipe Massa a potersi fregiare di ciò. Stavolta il ruolo dei primattori è spettato al monegasco Charles Leclerc e al tedesco Sebastian ...

F1 - Charles Leclerc in pista a Monza per il filming day : la Ferrari prova l’assetto per vincere il GP d’Italia : Charles Leclerc è sceso in pista a Monza nella giornata di ieri per un fulming day, 100 km concessi dal regolamento della Formula Uno che sono finalizzati alle riprese promozionali e alle attività commerciali. La ventina di giri percorsi dal monegasco sul circuito che tra un mese esatto ospiterà il GP d’Italia ha permesso anche di testare alcune soluzioni in vista dell’attesissima gara casalinga dove la Ferrari punterà a conquistare ...

Hamilton vince Gp Ungheria - Verstappen precede Vettel e Leclerc : Al termine di un'altra gara intensa ed emozionante, Lewis Hamilton ha vinto, a Budapest, il Gran Premio di Ungheria

Ordine d’arrivo F1 - GP Ungheria 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton vince davanti a Verstappen - Vettel 3° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2019, undicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha operato il sorpasso decisivo su Max Verstappen a quattro giri dal termine, una manovra pulita e senza alcun problema: il britannico si era fermato a sorpresa ai box, ha montato gomma media e si è poi reso protagonista di una rimonta stellare in pista, ha ricucito 20 secondi sull’olandese e ha trionfato. Sebastian Vettel ha chiuso ...

Formula 1 – La maturità di Leclerc : “non sento la pressione di vincere. Ad Hockenheim ho sbagliato perchè…” : Charles Leclerc commenta la sua prima parte di stagione in F1, fra qualche errore e un po’ di sfortuna che gli sono costati più di una vittoria: il giovane pilota Ferrari non sente la pressione di dover vincere a tutti i costi Problemi al motore in Bahrain, il ruota a ruota con Verstappen in Austria, il fuori pista ad Hockenheim, l’errore in qualifica a Baku e quello del muretto Ferrari nel Q1 di Monaco hanno segnato l’inizio ...

Arthur Leclerc vince il GP di Germania in Formula 4 - il fratello di Charles festeggia a Hockenheim prima della F1 : Arthur Leclerc, fratello minore di Charles, ha vinto il GP di Germania nella Formula 4. Il 17enne monegasco si è imposto ad Hockenheim con grande autorevolezza, la gara-2 ha sorriso a questo giovane talento che ha posto il suo primo sigillo in carriera in questa categoria. Il minorenne si è reso protagonista di una partenza sottotono ma poi con personalità è riuscito a risuperare il norvegese Dennis Hauger e a riguadagnare la testa della gara a ...

Formula 1 – Leclerc sincero : “Vettel? Sfortunato ma tornerà a vincere. Vi svelo una cosa sul nostro rapporto” : Charles Leclerc spezza una lancia in favore del compagno di scuderia Sebastian Vettel: il giovane pilota monegasco svela anche un dettaglio del rapporto fra i due all’interno del team Ferrari Charles Leclerc si è espresso con grande sincerità alla vigilia del weekend del Gp di Germania. Il giovane pilota monegasco, ai microfoni di Motorsport, ha toccato diversi argomenti importanti, fra i quali il rapporto con Vettel e le difficoltà ...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Vince Hamilton davanti a Bottas - Leclerc 3° : Folla in delirio per Hamilton che Vince il GP di Gran Bretagna a Silverstone e incredibilmente segna anche il giro più veloce. Secondo posto per Bottas poi Leclerc Gasly Verstappen Sainz...