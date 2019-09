Clamoroso Neymar | l’Equipe | “Ha deciso di restare al PSG”

Neymar Juventus - Clamoroso dalla Spagna : affondo bianconero - offerta shock : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo Neymar. Come evidenzia il quotidiano spagnolo, Paratici sarebbe pronto ad offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il club francese a dire sì. affondo che potrebbe concretizzarsi realmente e il giocatore aprirebbe […] More

Calciomercato 20 agosto : Juventus - Clamoroso affondo per Neymar. Inter-Sanchez - è fatta. Fiorentina su De Paul : Calciomercato 20 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 20 agosto. Juventus– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta a tentare il clamoroso affondo per Neymar. Paratici potrebbe offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il PSG a dire sì. Prime indiscrezioni anche sull’ingaggio […] L'articolo Calciomercato 20 agosto: ...

Calciomercato - Neymar apre le danze : se il brasiliano parte - via ad un Clamoroso giro di attaccanti e non solo : Calciomercato – clamoroso giro di trasferimenti che si innescherebbe dalla cessione di Neymar. Leonardo ha ammesso che le trattative sono in stato avanzato e la squadra indiziata per avere in rosa nella prossima stagione Neymar è il Real Madrid. La prima mossa sta al Psg che deve accettare una delle proposte per il suo asso brasiliano. Fatto questo si innescherebbe un giro di attaccanti e portieri fragoroso. Il primo a muoversi sarà ...

Neymar - apertura del Psg al Real Madrid : verso un Clamoroso trasferimento : Psg e Real Madrid hanno iniziato a trattare il trasferimento di Neymar. Due mesi dopo la rottura definitiva con il campione brasiliano, il club francese, che sperava di convincere l’attaccante a restare, ha alzato bandiera bianca. E stando ad As ha aperto una linea di contatto con i Blancos, esclude

Mundo Deportivo| Neymar Juventus - Clamoroso : “Incontro con Paratici” : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Mundo Deportivo”, Neymar sarebbe pronto ad incontrare la Juventus nel corso dei prossimi giorni per valutare la concreta possibilità di trasferirsi a Torino. Paratici incontrerà il brasiliano per imbastire quello che diventerebbe il nuovo colpo del secolo. Circa 20 milioni di euro l’ingaggio del giocatore, oltre 200 […] More

Neymar Juventus - Clamoroso dalla Spagna : il brasiliano si offre a Paratici : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Mundo Deportivo”, Neymar, ormai pronto a dire addio al PSG, si sarebbe offerto anche a Paratici e alla Juventus. Una notizia che potrebbe trovare conferme, ma che difficilmente i bianconeri potrebbero riuscire a coltivare. Neymar, dal canto suo, sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e […] More