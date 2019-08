Zingaretti annulla incontro con Di Maio | Conte media ed invita alla calma

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Nella giornata di questo venerdì 30 agosto si sono complicate le trattative per la formazione del nuovo esecutivo "giallo-rosso". Nel pomeriggio infatti la situazione si è intricata dopo le parole di Luigi Diche hanno causato delle tensioni tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico. Proprio per tale motivo è saltato untrae Di. In serata però il premierè riuscito a domare i contrasti e hatoi due partiti, incontrando rispettivamente le due delegazioni. Tensione M5S-PD "Abbiamo presentato alcuni punti al presidenteche riteniamo imprescindibili. Se verranno accolti bene, altrimenti meglio andare al voto e, aggiungo, anche presto". Queste le parole di Diche avevano fatto aumentare le tensioni tra M5S e PD. L'ultimatum infatti non è stato ben accolto dal segretario, il quale ha risposto con "Patti ...

uggNp6MXLo8Zedo : RT @CesareSacchetti: Zingaretti annulla il vertice con Di Maio. Non c'è accordo sul programma. Non c'è accordo sul vicepremier né sui minis… - danielat1957 : RT @CesareSacchetti: Zingaretti annulla il vertice con Di Maio. Non c'è accordo sul programma. Non c'è accordo sul vicepremier né sui minis… - jivanarnava : RT @51fini: Nicola Zingaretti annulla l'incontro con Luigi Di Maio, bomba sul governo giallo-rosso. Salta tutto? ???? -