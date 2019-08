Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Nell’ultimo post abbiamo sviscerato le devastazioni ambientali causate dalla multinazionale Vale e le sue consociate che, con il crollo delle dighe lungo il territorio amazzonico di Minas Gerais, hanno provocato centinaia di vittime, inquinamento permanente e annientamento di specie rare – oltre alla distruzione delle fonti di acqua potabile – nei villaggi circostanti e nelle riserve indigene. Integrare per condizionare Il percorso ambientale va di pari passo con l’usurpazione costante durante la storia brasiliana dei diritti degli indios e il suo perpetrarsi con Jairè il nodo cruciale che riguarda os povos indigenas, i quali attendono gli eventi già condizionati dalle promesse che l’attuale presidente ha fin campagna elettorale alle compagnie minerarie. Di norma sono le tribù locali a subire le sopraffazioni più umilianti, come nel caso della ...

patriziaprestip : Va bene crisi di governo. Vanno bene schermaglie politiche. Va bene discussione su Conte bis Ma se non cominciam… - ilfattoblog : Amazzonia, lo scempio è in atto da sempre. E non è tutta colpa di Bolsonaro - TutteLeNotizie : Amazzonia, lo scempio è in atto da sempre. E non è tutta colpa di Bolsonaro -