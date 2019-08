Fermati per controllo vengono trovati con droga | soldi e coltelli | due arresti

Canottaggio - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tra equipaggi conFermati e graditi ritorni diversi podi possibili : L‘Italia scenderà in acqua a Linz, per i Mondiali di Canottaggio, con 18 equipaggi tra i normodotati, ma non tutti sono favoriti per la conquista di una medaglia iridata. Andiamo a scoprire quali imbarcazioni possono salire sul podio mondiale in Austria, nutrendo anche ambizioni di successo. SPECIALITA’ OLIMPICHE Confermato il quattro di coppia senior maschile campione del mondo in carica, composto da Giacomo Gentili (Fiamme ...

Bibbiano - conFermati i domiciliari per sindaco Andrea Carletti. Polemiche sulla commissione d’inchiesta regionale : presidenza al Pd : Il Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, Luca Ramponi, ha confermato gli arresti domiciliari per Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano coinvolto nell’inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti di minori da parte dei servizi sociali della Val d’Enza. La decisione del magistrato arriva dopo che la difesa del primo cittadino aveva chiesto la revoca della misura cautelare. Carletti, che si è autosospeso dal Partito ...

Bologna - trovato morto in una scarpata dopo lite al bar : Fermati due uomini per omicidio : Si tratta di un 34enne di origine serba e un 50enne romeno, le ultime due persone con cui il 42enne Consolato Ingenuo ha parlato prima di sparire nel nulla. Per i due l'accusa è pesantissima: omicidio in concorso aggravato dai futili motivi e occultamento di cadavere. Avrebbero litigato col 42enne al bar prima di ucciderlo e far sparire il corpo.Continua a leggere

Gli amici degli americani Fermati per l'omicidio del carabiniere li descrivono : "Stano" - "Violento" : Uno si fa chiamare su Instagram King of Nothing, il Re del niente, e nella sua mini biografia scrive che "la morte è certa, la vita no". L'altro è descritto come "spacciatore, rabbioso e violento". Finnegan Lee Elder, il ragazzo che ha confessato di aver accoltellato otto volte il brigadiere Mario Cerciello Rega, e Gabriel Natale-Hjorth, che era con lui, vengono descritti da amici e ex compagni di scuola come persone da cui molti stavano alla ...

Chi sono i due californiani Fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega : Erano venuti a Roma come turisti, Lee Elder Finnegan di 19 anni e Gabriel Christian Natale Hjorth di 18 anni, entrambi californiani, da ieri sera accusati di essere gli assassini del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.Non erano, come si è appreso in un primo momento, studenti della John Cabot University di Roma, a smentirlo è stato lo stesso rettore. Erano venuti in vacanza nella Capitale dall’America e alloggiavano in un ...

Roma - uno dei due giovani Fermati per l'uccisione del vice brigadiere ha confessato : Dopo ore di interrogatorio, uno dei due ragazzi americani riconosciuti dalle telecamere di videosorveglianza ha confessato. I 19enni avrebbero rubato il borsello a un pusher che aveva venduto loro dell'aspirina tritata al posto della cocaina. All'appuntamento con lo spacciatore per la restituzione di quanto rubato in cambio di 100 euro, i ragazzi si sono ritrovati davanti i due carabinieri in borghese. A quel punto è successa la ...

Chi sono i due americani Fermati per l'assassinio di Cerciello : Si chiamano Elder Lee e Natale Hjorth i due giovani americani fermati per l'omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso nella notte tra giovedì 25 luglio e venerdì 26 a Roma. I due sono stati fermati nella stanza dell'hotel Meridien Visconti in cui alloggiavano, a poche decine di metri dal luogo in cui è avvenuta l'aggressione, in piazza Cavour. Nella loro stanza è stato trovato il coltello con cui Lee, reo confesso, ha ...

Carabiniere ucciso - Fermati due americani per il furto del borsello : sono interrogati | Il collega : "Ho provato a salvarlo" : Mario Cerciello Rega, 35 anni, è stato colpito con otto coltellate da due uomini durante un controllo. La vittima era in abiti borghesi.

Roma - l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega : Fermati due americani per furto della borsa : Prima il furto a Trastevere e poi l’omicidio in Prati. Ferito anche il collega: «Era in una pozza di sangue, ho cercato di soccorrerlo». La moglie: «Me l’hanno ammazzato». Pm interrogano i due presunti autori sia del furto. Indagini sul contenuto della borsa rubata

