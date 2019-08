Governo : Locatelli - ‘Palazzo Chigi a Di Maio? Per Lega decide Salvini’ : Palermo, 26 ago. (Adnkronos) - "Noi diamo massima fiducia a Salvini, che in queste ore sta ragionando per il bene del Paese. Le proposte che farà verranno appoggiate in maniera compatta da tutta la Lega che, a differenza di altre forze politiche, ha una sola voce". Così il ministro della Famiglia, A

Governo : Locatelli - ‘serve manovra coraggiosa - no a conti dettati da Ue’ : Palermo, 26 ago. (Adnkronos) – “Occorre una manovra coraggiosa anche rispetto all’Europa e ai conti che non vogliamo farci dettare da altri”. Lo ha ribadito a Palermo il ministro della Famiglia, Alessandra Locatelli, nella sua prima tappa della tre giorni siciliana. L'articolo Governo: Locatelli, ‘serve manovra coraggiosa, no a conti dettati da Ue’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - ministro Locatelli : “Esecutivo Pd-M5s e Lega all’opposizione? Spero che il popolo insorga il prima possibile” : “Ci auguriamo che il popolo insorga il prima possibile”. A pronunciare queste parole è stata Alessandra Locatelli, ministro della Famiglia in carica, durante un incontro a Palermo con alcune associazioni che si occupano di fragilità e disabilità. L’ex assessore leghista al comune di Como, nominata nell’Esecutivo il 4 luglio scorso, ha parlato dell’eventualità che “la Lega vada all’opposizione e si formi ...

Governo : Locatelli - ‘Palazzo Chigi a Di Maio? Per Lega decide Salvini’ : Palermo, 26 ago. (Adnkronos) – “Noi diamo massima fiducia a Salvini, che in queste ore sta ragionando per il bene del Paese. Le proposte che farà verranno appoggiate in maniera compatta da tutta la Lega che, a differenza di altre forze politiche, ha una sola voce”. Così il ministro della Famiglia, Alessandra Locatelli, a margine della sua tappa palermitana della tre giorni nell’Isola, risponde ai cronisti che le ...

Governo : Locatelli - ‘esecutivo Pd-M5s? Spero popolo insorga - noi primi a scendere in piazza’ : Palermo, 26 ago. (Adnkronos) – “Ci auguriamo che nell’eventualità che la Lega vada all’opposizione e si formi un nuovo Governo Pd-M5s il popolo insorga il prima possibile. Noi saremo tra i primi a scendere in piazza”. Lo ha detto a Palermo il ministro della Famiglia, Alessandra Locatelli, a margine di un incontro con alcune associazioni che si occupano di fragilità e disabilità a proposito dell’ipotesi ...

Governo : Locatelli - ‘Renzi? Cacciato da popolo - farebbe meglio a tacere’ : Palermo, 26 ago. (Adnkronos) – “Una persona che è stata cacciata dal popolo penso non abbia niente altro da dire, se non tacere e starsene in un angolino. Sarebbe meglio”. A dirlo a Palermo a margine di un incontro con alcune associazioni al Policlinico, è stato il ministro della Famiglia e delle Disabilità, Alessandra Locatelli, replicando a distanza all’ex premier Matteo Renzi per il quale sarebbe ...

**Governo : Conte - ‘benvenuta a Locatelli - squadra si rinforza’** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ho il piacere di presentarvi un nuovo ministro, un nuovo acquisto della compagine governativa. Alessandra Locatelli assume l’incarico di ministro alla Disabilità e per la Famiglia, le do il benvenuto. Ha subito debuttato, già stamattina, in Cdm”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articolo **Governo: Conte, ‘benvenuta a Locatelli, squadra si ...

Governo : Fontana agli Affari UE - Locatelli alla Famiglia : Quello che ieri sembrava soltanto un suggerimento, oggi è diventato ufficiale. Matteo Salvini è riuscito nell'impresa di aumentare la quota della Lega nel Governo gialloverde, proponendo Lorenzo Fontana come nuovo Ministro degli Affari Europei e la deputata leghista Alessandra Locatelli al posto di quest'ultimo alla guida del Ministero per la Famiglia e le disabilità.In mattinata il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si era detto ...

Governo : Locatelli - anti migranti e clochard - ministro della Famiglia al posto di Fontana : Alessandra Locatelli è il nuovo ministro per la Famiglia e le Disabilità. Il primo (mini) rimpasto del Governo gialloverde vede il ministro Lorenzo Fontana traslocare agli Affari europei (ministero di cui, fino a poco fa, era titolare l’economista Paolo Savona, ora a capo della Consob). "Oggi - ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - ci sono due nuovi ministri e, d'accordo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

**Governo : ieri sera incontro Conte-Locatelli - poi nome al Colle** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in tarda serata ha incontrato la parlamentare della Lega Alessandra Locatelli, con la quale ha avuto un lungo e approfondito colloquio. L’incontro è servito al premier a fare una propria valutazione, necessaria per poter poi proporre il nome di Locatelli come ministro della Famiglia al Capo dello Stato. L'articolo **Governo: ieri sera ...

