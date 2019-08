Casalabate | sub 56enne ha un malore durante una battuta di pesca e muore

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Una vera e propria tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, 25 agosto, a, nota località turistica adriatica in provincia di Lecce. Secondo quanto riportato dall'Ansa, un uomo di 56 anni, Donato Giordano, si sarebbe sentito male mentre era in mare. L'uomo stava effettuando unadisubacquea quando, molto probabilmente, è stato sorpreso e stroncato da un. L'allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti che si sono accorti che c'era qualcosa di strano, avendo notato il corpo delgalleggiare in acqua senza alcun movimento. Alcune persone si sarebbero anche tuffate in mare per cercare di salvarlo, ma purtroppo per lui ormai non c'era più nulla da fare....