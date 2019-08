“Non ci credo!” Curve bollenti e posa hot | Emma Marrone stavolta esagera

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 25 agosto 2019) È una foto da copertina quella cheha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram. Uno stacco di coscia clamoroso, un seno assolutamenteto. In più ci si mette un obiettivo della fotocamera che riprende il tutto dall’alto, rendendo ancora più clamorose le suee mettendo il corpo della cantante in risalto. Insomma una vera e propria sex symbol, capace di cantare benissimo ma anche di apparire in maniera sensuale. La pop star salentina, infatti, ha letteralmente incantato i fan in questa estate. E ora che le ferie sono agli sgoccioli ha deciso di dedicare un po’ di tempo agli ultimi scatti roventi. Impazza sempre di più, così facendo, il soprannome con cui è stata ribattezzata: “Google”, proprio perché quel suo seno esplosivo sembra formare la doppia coppie di o del noto motore di ricerca del web. Basta vedere le foto più in basso per crederci. Continua a ...

rossipresidente : Come capi di una setta si sono riuniti nella villa di #Grillo a Bibbona. Hanno deciso che Salvini è “inaffidabile”,… - alex_orlowski : Il Sen. @NicolaMorra63 fa notare a Salvini che ostentare il rosario in Calabria è un segnale alle cosche della… - CarloCalenda : Di più! Ho combattuto per il referendum non essendo iscritto al PD ovunque e continuo a difendere i contenuti delle… -