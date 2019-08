Gazzetta | Insigne pronto a partire da capitano

Gazzetta : Il Napoli sogna Lozano - James Rodriguez e Insigne a supporto di Mauro Icardi : “Napoli ha un sogno”, scrive la Gazzetta dello Sport, “Lozano, James Rodriguez e Insigne a supporto di Mauro Icardi. Niente male, no?” Più che un sogno un progetto, perché il club di De Laurentiis lavora intensamente da mesi per realizzarlo. Dopo gli inserimenti in difesa e a centrocampo, Ancelotti aspetta di completare il reparto offensivo per rendere il Napoli il gioiello perfetto che ha in mente. Il presidente continua ...

La Gazzetta elogia l’Insigne ritrovato : Il calcio gioioso di Lorenzo L’Insigne ritrovato. Per fortuna, non drammaticamente come nel libro di Fred Uhlman. Nella cronaca della partita da Dimaro, Napoli-Feralpi 5-0, il quotidiano sottolinea “il calcio gioioso di Lorenzo Insigne” e scrive che “il Napoli di Carlo Ancelotti si ritrova sul piano della filosofia di gioco”. Scrive Maurizio Nicita: Insigne si diverte e diverte. Ancelotti è riuscito a rimotivare il suo capitano. Ora ...

Gazzetta : Insigne vuole riprendersi il suo Napoli. Faccia a faccia con Ancelotti : Il Napoli ha deciso di ripartire dal suo capitano Lorenzo Insigne. Forse perché non sono arrivate le proposte interessanti di cui il presidente De Laurentiis ha parlato, forse perché Lorenzo ha deciso di riprendersi il suo Napoli e la fiducia della gente e dell’allenatore. Fatto sta che è arrivato in ritiro, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport con un atteggiamento molto diverso da quello che lo aveva visto protagonista sul finale ...