Stadio Roma - la Cassazione smonta le accuse a De Vito : “Congetture e interpretazioni”. E il 10 settembre potrebbe tornare in libertà : Una “operazione interpretativa” e “addomesticata” le cui accuse formulate “non possono logicamente desumersi dagli ulteriori dati indiziari“. Da parte dei giudici ci sarebbe stata “l’applicazione di una sorta di proprietà transitiva” che necessitava “di adeguata verifica”. Tradotto: le accuse a Marcello De Vito e al suo ex socio, l’avvocato Camillo Mezzacapo, non reggono. La ...

L'addio a Diabolik : tifoseria da Stadio e saluti romani : Luca Sablone L'ultimo saluto all'ex ultrà della Lazio: sciarpe, messaggi e fiori sulla panchina dell'agguato. In campo oltre trecento agenti Dopo le infinite polemiche attorno ai funerali Diabolik, si è giunti oggi alla conclusione di tale vicenda. Questa mattina la salma è stata trasferita dal policlinico di Tor Vergata al santuario del Divino Amore. Intorno al carro erano presenti i familiari di Piscitelli, alcuni amici e una ...

Stadio della Roma - assist della Regione Lazio ai giallorossi : si giochi anche se la ferrovia non sarà pronta. “Tifosi vadano in autobus” : L’As Roma e la sua partner Eurnova devono assicurare “il potenziamento infrastrutturale della Roma-Lido e della Fl1” e “l’acquisto di nuovi treni” attraverso quanto “previsto dalla convenzione”. Ma in assenza dell’attuazione di queste due prescrizioni, il Comune di Roma dovrà provvedere con “un’adeguata rete di tpl su gomma“. Tradotto: è sufficiente che i proponenti ...

Il video di Piccola Stella di Ultimo - il nuovo singolo live allo Stadio Olimpico di Roma : Il video di Piccola Stella di Ultimo è da oggi disponibile su YouTube. La clip è live dallo Stadio Olimpico di Roma e arriva ad un mese di distanza da quel concerto che entusiasmo più di 60.000 persone. 64.000 in tutto i presenti allo Stadio Olimpico di Roma per La Favola di Ultimo, ultima tappa della tournée del cantautore Romano che ha accolto sul palco Fabrizio Moro ed Antonello Venditti, due delle sue fonti d'ispirazione. Nell'annunciare ...

Stadio Roma - importanti indicazioni da Virginia Raggi : “Il nostro indirizzo politico l’abbiamo dato. Abbiamo rivisto il progetto in senso sostenibile. Ora e’ una questione di uffici. Non appena gli uffici, i nostri e quelli della Roma, finiranno di mettersi d’accordo sulle opere pubbliche si fara'”. Sono le importanti dichiarazioni di Virginia Raggi, sindaca di Roma, ospite di “Radio Radio”, rispondendo a una domanda sulla possibile realizzazione del ...

Muse - Concerto Stadio Olimpico Roma/ Scaletta - orari e info : grande show in arrivo : Muse, Concerto Stadio Olimpico Roma, 20 luglio 2019: Scaletta, orari, biglietti e tutte le info utili. La band prepara un grande show per la capitale.

Stadio Roma : 12 rinvii a giudizio e 3 patteggiamenti. Parnasi a processo : Dodici rinvii a giudizio e tre patteggiamenti. E’ la decisione del gup nell’ambito del procedimento sullo Stadio della Roma. Il processo si terrà il 5 novembre. Tra gli imputati c’è il costruttore Luca Parnasi, arrestato il 13 giugno del 2018 e successivamente sottoposto a obbligo di firma. E’ lui, secondo gli inquirenti, il capo di un sistema che ha tentato di “oliare” i passaggi dell’approvazione del progetto dello ...

Nuovo Stadio Roma - il Codacons : “il progetto va bloccato” : “Il rinvio a giudizio per il Nuovo stadio della Roma portera’ a dichiarare la nullita’ di tutti gli atti amministrativi relativi al progetto di Tor di Valle”. Le novità sullo stadio della Roma arrivano dal Codacons. “Dopo la svolta odierna non consentiremo che il progetto speculativo di Tor di Valle possa proseguire, perche’ sarebbe basato su atti amministrativi illegittimi e, pertanto, annullabili, con ...

Stadio Roma a Fiumicino - il sindaco Montino : “Ci sono le basi per costruirlo qui - continui i contatti” : Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, sulla possibilità di costruire lo Stadio della Roma a Fiumicino. Vista la complessa vicenda, giudiziaria e istituzionale, che ostacola l’edificazione dello Stadio a Tor Di Valle, sembrerebbe più che concreta la possibilità che Fiumicino possa essere la “casa” della Roma. sindaco Montino, si ...

Stadio della Roma - dodici a processo tra cui l’imprenditore Parnasi e due politici : dodici rinvii a giudizio e tre patteggiamenti. È quanto deciso dal gup di Roma nell’ambito del filone principale dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. A giudizio, tra gli altri, l’imprenditore Luca Parnasi, l’ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio, Adriano Palozzi (Forza Italia), l’ex assessore regionale, Michele Civita (Pd) e il soprintendente ai beni culturali, Francesco Prosperetti. I patteggiamenti a due anni riguardano ex ...

