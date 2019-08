L’Amazzonia continua a bruciare | Bolsonaro invia forze armate Il Mondo in allarme ma

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il fumo prodotto dagli incendi che stanno devastando l'Amazzonia in questi giorni puo' essere visto persino dallo spazio: a catturarne le immagini sono stati il satellite Sentinel 3, del programma europeo Copernicus dell'Agenzia spaziale europea (Esa), e quello della Nasa, Suomi National Polar-orbiting Partnership. La foto di Suomi Npp mostra il fumo e gli incendi che si estendono per diversi stati brasiliani, tra cui quelli di Amazonas, Mato Grosso, e Rondonia. "Non e' inusuale vedere incendi in Brasile in questo momento dell'anno - scrive la Nasa sul suo sito - per via delle alte temperature e della poca umidita'. Il tempo ci dira' se quest'anno si e' segnato un nuovo record o si e' entro i normali limiti". La Commissione europea e' "seriamente preoccupata" per gli incendi in corso in Amazzonia, "appoggia l'iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron di discutere" ...

