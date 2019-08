Inter e Milan | esordio in campionato in attesa dei possibili arrivi di Sanchez e Correa

Petagna al Milan : l’agente propone il ritorno - ma l’attaccante non sembra Interessare ai rossoneri : Nuova indiscrezione di calciomercato rilanciata dal Corriere della Sera. Secondo il quotidiano di via Solferino, nella sua visita di ieri a ‘Casa Milan’ l’agente Giuseppe Riso avrebbe proposto il ritorno di Andrea Petagna in rossonero. La proposta – sempre secondo il Corsera – sarebbe stata valutata dai dirigenti del Milan, i quali avrebbero però avrebbero risposto con un “no, grazie” al procuratore. Petagna, ...

Mauro Icardi - la nuova casa a Milano. Inter o... Il dettaglio molto sospetto : Alexis Sanchez all' Inter, ci siamo. L' esterno offensivo trentenne sta per lasciare il Manchester United per accasarsi a Milano dopo un blitz dell' ad sport Beppe Marotta che ha avviato e chiuso la trattativa nel giro di pochi giorni. Il Nino Maravilla, atteso tra oggi e domani in città per sostene

CALCIOMERCATO Inter NEWS/ Alexis Sanchez sarà domani a Milano - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: Alexis Sanchez domani potrebbe essere a Milano, solo dettagli da limare.

Calciomercato 21 agosto : Inter - clamoroso : Icardi ha deciso. Milan - addio Correa. Juve - 5 cessioni. Cagliari - spunta Simeone : Calciomercato 21 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 21 agosto. Inter– Con un chiaro messaggio su Instagram, Mauro Icardi sembrerebbe aver annunciato il suo futuro. L’attaccante argentino ha postato alcune foto della sua nuova casa in costruzione a Milano. L’ex Sampdoria ha deciso di restare? L’Inter valuterà con estrema calma il da farsi, […] L'articolo Calciomercato 21 agosto: Inter, clamoroso: ...

Rai Sport - Juventus : anche il Milan sarebbe Interessato a Mandzukic : Il calciomercato è indubbiamente uno degli argomenti più trattati dalla stampa Sportiva, soprattutto in vista della chiusura delle trattative fissata per il 2 settembre. Nel frattempo a partire da sabato 24 agosto sarà già tempo di Serie A, con la Juventus che debutterà alle ore 18:00 a Parma, mentre nella seconda giornata ci sarà il big-match all'Allianz Stadium contro il Napoli. La dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato, ...

Il Giornale : Perché il Milan non ha chiesto Icardi all’Inter? : Come mai, si chiede Il Giornale, il Milan non ha pensato di chiedere Icardi all’Inter? Il club nerazzurro vuole venderlo. Non alla Juve, però, dati i rapporti pessimi tra i due club. Marotta preferirebbe il Napoli, a cui l’argentino ha detto no. Il Milan ha bisogno di un attaccante. Perché non ha mai bussato alla porta di Marotta? Eppure avrebbe messo d’accordo tutti. Forse anche Maurito avrebbe accettato il trasferimento, che ...

Un mese a Milan-Inter : le fasi di vendita per il derby di Milano : Milan Inter biglietti – Il derby di Milano in programma a settembre, nel weekend del 21-22 (data e ora da confermare), sarà il primo big match a San Siro della stagione. Si tratterà della quarta giornata della Serie A 2019/20, un appuntamento per il quale il Milan ha voluto già comunicare le diverse fasi di […] L'articolo Un mese a Milan-Inter: le fasi di vendita per il derby di Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Calciomercato Juve : Dybala avrebbe incontrato dirigenti dell'Inter - Mandzukic verso Milan : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni riguardano Paulo Dybala; l'attaccante argentino vorrebbe restare in bianconero, come già ribadito più volte. Peraltro, anche la sua esultanza contro la Triestina, dopo il gol (battendosi il petto e indicando il suo nome), ha confermato la volontà di giocarsi le sue carte con il nuovo allenatore Maurizio Sarri. La dirigenza bianconera, ...

L'Intercity Livorno-Milano si rompe due volte - un passeggero aggredisce il capotreno : Il capotreno dell’Intercity 35662 Livorno-Milano, fermo a Arquata Scrivia per la rottura del locomotore già cambiato per un guasto a Genova Pontedecimo, è stato aggredito da un passeggero. Sul posto 118 e Polfer.Il convoglio, partito dalla stazione di Genova Principe alle 9:15 ha subito un guasto al primo locomotore proprio nel capoluogo ligure. Il locomotore è stato sostituito facendo accumulare al convoglio quasi due ...

