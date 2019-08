Quando sei felice | triste o arrabbiata non prendere decisioni affrettate

Addio Nadia Toffa - Maria De Filippi : "Quando ti sei sentita male - mi sentivo tanto vicina a te" : La conduttrice e produttrice dedica un messaggio alla giornalista de 'Le Iene', scomparsa prematuramente a 40 anni dopo una...

Stelle cadenti - picco massimo delle Lacrime di San Lorenzo : come e Quando vedere le Perseidi : Ci siamo. Il picco massimo dello sciame meteorico delle Perseidi, le "Lacrime di San Lorenzo", è pronto a infiammare i cieli italiani nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Poiché la luminosità della Luna disturberà la visione nella prima parte della notte, il momento migliore per gustarsi le Stelle cadenti sarà un paio di ore prima dell'alba. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo magnifico spettacolo astronomico.Continua a leggere

“Lacrime” di San Lorenzo : come e Quando vedere le stelle cadenti d’Agosto - le Perseidi : Nell’emisfero boreale il mese di agosto è quello in cui si hanno più occasioni per volgere lo sguardo al cielo stellato: ci si trova spesso fuori casa, lontano dalle grandi città in località nelle quali non ci sono luci accecanti che ne cancellano alla vista lo spettacolo. Per tanti motivi, il cielo di agosto suscita da sempre un particolare interesse. Torna anche quest’anno l’appuntamenti con le suggestive scie delle Perseidi, ...

Come e Quando vedere le “Lacrime di San Lorenzo” : occhi al cielo per le Perseidi - le stelle cadenti di Agosto : Da sempre gli uomini, attratti dalla bellezza della volta celeste, hanno osservato le stelle cadenti singole o gli sciami: ad Agosto torna il consueto e suggestivo appuntamento con le “Lacrime di San Lorenzo“, le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi. Sebbene la “pioggia” sia già attiva, il picco dell’attività è previsto nella notte tra il 12 e il 13 Agosto, quando, purtroppo, la Luna sarà quasi ...

Garrone gira Pinocchio : "Ci sto pensando da Quando ho sei anni" - : Cinzia Romani Federico Ielapi sarà il burattino, Benigni è Geppetto. Nel cast anche Proietti e Papaleo Venature di rovere e frassino solcano il faccino impunito di Federico Ielapi, piccola star nei panni di Pinocchio, che proprio per quelle colature legno su legno, su pavè di betulla chiara, imprime un'aura malinconica al personaggio. È uscita proprio ieri la prima foto di Ielapi-Pinocchio e non si tratta di effetti digitali, bensì ...

Dimmi che segno sei e ti dirò Quando staccare dal lavoro : Ariete: Il trionfo dell'amoreToro: Meglio soli...Gemelli: Balli e SpaCancro: Piccanti cene romanticheLeone: L'amore tra le vigneVergine: Relax e visita ai castelliBilancia: Avventura in crocieraScorpione: Sensualità ed esotismoSagittario: Invito al viaggioCapricorno: Buona letturaAcquario: Voglia di libertàPesci: isolati, ma non troppoÈ uno dei periodi più concitati dell’anno: nessuno vuole rinunciare alle vacanze, soprattutto in agosto, ...

MotoGp – Vinales tra dediche ed elogi ad Assen : “Quando sei in un periodo non buono è importante l’aiuto di chi hai intorno” : Maverick Vinales euforico dopo la vittoria ad Assen: le parole dello spagnolo della Yamaha al termine del Gp d’Olanda Maverick Vinales riporta la Yamaha sul gradino più alto del podio: lo spagnolo del team di Iwata è il vincitore del Gp d’Olanda. Una gara impeccabile oggi ad Assen per Vinales, che ritrova un sorriso speciale, che vale tanto, lasciandosi alle spalle Marquez e Quartararo. Alessandro La ...

Simona Ventura e gli auguri a Giovanni Terzi : "Da Quando ci sei tu sono felice. Ti amo" : Un compleanno sicuramente da ricordare quello che vede Giovanni Terzi, giornalista ed attuale compagno di Simona Ventura compiere proprio oggi, mercoledì 26 giugno,55 anni.Terzi, fidanzato con Simona Ventura da inizio anno, ha ricevuto gli auguri 'social' - con tanto di dedica super romantica e speciale - non solo da Super Simo, ma anche dalla 'cognata' Sara Ventura.prosegui la letturaSimona Ventura e gli auguri a Giovanni Terzi: "Da quando ...

Lo smartwatch che capisce Quando sei troppo stanco per allenarti : (Foto: Polar) Polar Ignite è la nuova proposta in ambito smartwatch del celebre brand finlandese. Tra le funzionalità da subito più apprezzate c’è quella che calcola con precisione lo stato fisico dell’utente arrivando ad adattare l’attività consigliata per non esagerare con un allenamento troppo intensivo, se la condizione non è abbastanza solida. Una delle principali qualità dei campioni di qualsiasi sport è la conoscenza e ...