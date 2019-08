Open Arms | Fusaro contro Littizzetto | ' Fate colletta coi denari dei vostri programmoni'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) Diego, con un post apparso su Facebook, ha scelto di entrare nel merito della questione riguardante il videomessaggio di Luciana, in cui la popolare comica e attrice manifestava vicinanza alla Ong. Un episodio che, tra gli altri, è finito nel mirino del Ministro Salvini che, attraverso i suoi canali social, non ha mancato di rispondere polemicamente all'artista chiedendo, eventualmente, quanti migranti ospiterà., invece, ha scelto di entrare a gamba tesa nel dibattito, non mancando di tirare frecciate a quanti, soprattutto tra artisti e persone famose, continuano a offrire parole di sostegno nei confronti delle organizzazioni non governative che si pongono l'obiettivo di soccorrere i migranti nel Mediterraneo. Lo ha fatto non lesinando termini piuttosto duri come "capricciosi snob fucsia", riservati anche alla parte politica che èi "porti ...

Agenzia_Ansa : Open Arms: il medico di #Lampedusa sorpreso: 'Gli sbarcati stavano bene. C'è qualcosa che non funzione' afferma… - matteosalvinimi : ?? Il @Viminale ha dato mandato all’Avvocatura dello Stato di impugnare la decisione del Tar sul divieto di ingresso… - matteosalvinimi : Siamo davanti all’ennesima presa in giro della ong spagnola su nave spagnola, quella Open Arms che per giorni ha gi… -