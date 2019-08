Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 17 agosto 2019) Novantacinque primavere di lucidità e coraggio. Eccolo, grande vecchio della sinistra, anzi diciamoci la verità, il più giovane di tutti, per energia, lucidità, passione politica. Eccolo, nel corso di questa lunga conversazione, pronunciare più volte la parola “battaglia politica”, “”, invitando la sinistra ad “avere coraggio e nondel voto”. Lui che nella lotta, in anni duri e novecenteschi, si è formato: la Sicilia dei braccianti, il Migliore che lo chiamò a Roma, la Guerra Fredda, la direzione dell’Unità ai tempi di Enrico Berlinguer, una vita assieme a Giorgio Napolitano nella corrente migliorista. Insomma, un comunista italiano che di quella lezione ricorda l’essenziale: “La manovra politica e parlamentare non può prevalere o essere un ...

HuffPostItalia : Emanuele Macaluso all'Huffpost: 'Compagni, non abbiate paura del popolo' - Fernando_Liuzzi : #CrisiDiGoverno #Lega #M5S #Pd Oggi l'intervista politica più bella, utile e penetrante e' quella rilasciata da Ema… - vicinipaola_ : RT @francofontana43: L’appello di Emanuele Macaluso: “Una destra pericolosa, nessuno ora indebolisca il centrosinistra” @danielapreziosi, @… -