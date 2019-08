Il mech B R U T O di Fortnite non sarà modificato perché Epic Games vuole dare a tutti

I principali streamer minacciano di abbandonare Fortnite e giocare a PUBG o Apex Legends finché i mech non verranno rimossi : Epic Games e Fortnite sono nuovamente attaccate dalla community per le decisioni riguardanti l'ultimo aggiornamento. La nuova introduzione del gioco infatti, i mecha, noti come BRUTE, non è andata giù a gran parte dei giocatori, o quanto meno degli streamer, i quali stanno infatti minacciando di non giocare più al celebre titolo Epic Games fin quando non saranno rimossi.I BRUTE sono stati introdotti con la stagione X del gioco e si tratta di ...

