Ciclismo in lutto | è morto Felice Gimondi

(Di venerdì 16 agosto 2019) Gravissimonel mondo del. È, improvvisamente, per un malore. Stava facendo il bagno a Giardini Naxos.avrebbe compiuto 77 anni il 26 settembre. A nulla sono valsi i tentativi di ssocccorso da parte di alcuni bagnanti e dei medici del 118.è stato un grandissimo delitaliano, probabilmente il più forte dell’era post Fausto Coppi. Vinse, giovanissimo, a soli 23 anni, alla sua prima esperienza, il Tour de France. Poi ebbe la sventura di trovare sul suo cammino l’immenso Eddie Merckx il cannibale. Ciononostante il campione di Bergamo riuscì a vincere tre Giri d’Italia, una Vuelta, un campionato del mondo su strada, una Parigi-Roubaix, una Milano-Sanremo. L'articoloin: èilNapolista.

