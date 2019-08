Non riesco a fidarmi di Mattarella Vuole continuare a restare al Colle

Aurora Ramazzotti : “Ho un’emergenza ma Non riesco a tornare a casa” : Roma, 12 ago. (AdnKronos) – Ritorno anticipato dalle vacanze per Aurora Ramazzotti. “O almeno ci provo” dice nelle storie di Instagram, lamentandosi di avere il biglietto aereo, ma di non riuscire a partire in un video, accompagnato da un brano di Vasco Rossi ‘io sono ancora qua… Eh già’. Era in vacanza con il fidanzato Goffredo Cerza e alcuni amici a Mykonos nell’arcipelago delle Cicladi, quando ...

Ciclismo – Europei di Alkmaar - le parole di Andrea Piccolo dopo l’oro : “ancora Non riesco a crederci” : Il neo campione europeo ha commentato il successo arrivato oggi nella cronometro maschile juniores di Alkmaar La giornata di apertura dei Campionati Europei strada e crono in corso di svolgimento in Olanda, si apre con una medaglia davvero spettacolare conquistata dallo junior Andrea Piccolo che veste i colori del Team Lvf, nella crono individuale di categoria. Sulla distanza di 22.4 km del percorso di Alkmaar, Piccolo registra un crono di ...

Icardi - Dybala e Higuain : tutti i bomber da 72 gol a stagione che Non riescono ad essere piazzati : Alla fine anche la Juventus si ritrova con una sorta di caso-Icardi in casa. Se i bianconeri speravano di approfittare delle liti tra Maurito e l' Inter, ora è la Signora a dover gestire un no che ne blocca le strategie. Paulo Dybala è il tassello che blocca l' arrivo di Romelu Lukaku, scelto da Fab

Arisa su Instagram Non riesco a perdere peso : Arisa su “Instagram” ha sempre raccontato di sé e della sua vita senza alcun filtro e così ha fatto qualche giorno fa anche se ciò che aveva da dire è stato piuttosto forte, intenso e per certi versi triste. La cantante ha infatti ammesso che in questo periodo ha difficoltà a portare avanti una dieta per perdere peso. Come combattere l’effetto yo-yo per sempre? All’origine c’è sempre una dieta troppo stretta. Quando si ricomincia a mangiare ...

Arisa - momento critico : "Ho problemi di peso e Non riesco più a scrivere canzoni" : La cantante sta attraversando un periodo difficile, anche artisticamente, e lo rivela sui social senza nessun filtro

Nostalgia canaglia - Mourinho impaziente : “Non riesco a godermi le vacanze - voglio tornare ad allenare” : Esonerato lo scorso dicembre dal Manchester United, lo Special One è in attesa di una nuova proposta che lo spinga a dire sì José Mourinho è impaziente di tornare ad allenare, l’allenatore portoghese infatti attende la proposta giusta per lanciarsi in un nuovo ed emozionante progetto. AFP/LaPresse Esonerato lo scorso dicembre dal Manchester United, lo Special One è pronto adesso per un’altra avventura: “ho tempo di ...

In tenda davanti alla fabbrica - operaio senza soldi da mesi : "Non riesco più a fare la spesa" : Protesta di un operaio di Blutec davanti allo stabilimento ex Fiat a Termini Imerese (Palermo). Vito La Mattina, 52 anni...

Operaio senza Cig da mesi in tenda davanti alla Blutec : "Non riesco più a fare la spesa" : Un Operaio di Blutec, Vito La Mattina di 52 anni, ha piazzato una tenda davanti ai cancelli della fabbrica ex Fiat a Termini Imerese: “Non ce la faccio più, starò qui fino a quando non mi faranno lavorare. Ho dovuto chiudere casa per i debiti, mandando moglie e figli da mia madre”, dice all’ANSA l’Operaio. Un gruppetto di lavoratori ha raggiunto Vito La Mattina.L’Operaio, come gli altri colleghi, non ...

Alcuni possessori di Motorola Moto G6 aggiornati ad Android 9 Pie Non riescono più ad accedere al proprio smartphone : L'aggiornamento ad Android 9 Pie ha causato dei problemi ad Alcuni possessori di Motorola Moto G6 e l'unica soluzione resta il factory reset. L'articolo Alcuni possessori di Motorola Moto G6 aggiornati ad Android 9 Pie non riescono più ad accedere al proprio smartphone proviene da TuttoAndroid.

Autismo - la fatica delle famiglie che Non riescono a gestire i propri figli : La prima cosa che dicono tutte le associazioni che si occupano di Autismo è che bisogna andare a vedere cosa c’è dietro, cosa ha passato la famiglia. La seconda è invece che di casi di persone che non ce la facevano più ne hanno visti decine. La terza è che un giudizio davvero non si può dare. Il caso in questione è quello della notizia arrivata da Trento. La Fondazione Trentina Autismo ha raccontato di una telefonata. «Dobbiamo trovare una ...

I genitori di un 17enne clinicamente morto danno l’autorizzazione all’espianto di organi - ma poi succede l’inponderabile - i medici Non riescono a darsi una spiegazione : Non c’erano più speranze era tutto pronto per l’espianto di organi. Lorenzo a soli 17 anni non aveva più speranze di vita. Cinque mesi di coma e nessun miglioramento. A ridurlo così un incidente con il suo motorino mentre stava andando a scuola. Il dolore immane dei genitori ma la voglia di regalare la vita ad altri ragazzi era tanta. Così i genitori decisero di autorizzare l’espianto degli organi. Ma poco prima che i medici ...

Firenze. Tre anatroccoli Vanno a nuotare nel laghetto ma Non riescono a tornare nel nido : Sono andati a nuotare nel laghetto ma poi non sono riusciti a tornare nel nido. Poteva finire male l’avventura di