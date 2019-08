È morto il piccolo Alessandro Al bimbo di 8 anni era caduto il letto in testa

Follonica - il piccolo Alessandro è morto : al bimbo di 8 anni era caduto il letto in testa : Il piccolo Alessandro Liberti, il bambino di 8 anni rimasto coinvolto una settimana fa in un incidente domestico a Follonica (Grosseto), non ce l'ha fatta. Il bambino ferito dal letto è morto all'ospedale Meyer di Firenze. Il sindaco Andrea Benini proclamerà il lutto cittadino per il giorno dei funerali e i fuochi d’artificio di questa sera saranno dedicati al bambino. Il 7 agosto scorso il letto accidentalmente gli era caduto sulla testa. ...

Lucca : morto il piccolo Tommaso - il bimbo di 2 anni caduto nella piscina in casa : Il bimbo era stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale dove ha combattuto per oltre 48 ore nel reparto di rianimazione prima di spegnersi per sempre. Come ultimo gesto i genitori del bimbo hanno acconsentito all’espianto degli organi per donarli e dare ad altri bambini una nuova vita e una nuova speranza. Purtroppo non ce l’ha fatta il piccolo Tommaso, il bambino è morto sabato pomeriggio all’ospedale pediatrico Opa di Massa dove era ...

Vicenza - i risultati dell’autopsia sul piccolo Giulio : morto per un’emorragia interna : Una emorragia interna potrebbe essere la causa di morte del piccolo Giulio, il bambino di 3 anni di Valli del Pasubio (Vicenza), avvenuta dopo due ricoveri all'ospedale di Santorso. È quanto emerso dall’autopsia. Si parla di un evento molto raro che potrebbe essere paragonato a un infarto intestinale.Continua a leggere

Raffaele Pisu - morto l’attore e conduttore : da Striscia la Notizia a Don Matteo - era un amato volto del piccolo schermo : Lutto nel mondo del cinema e della televisione. È morto a 94 anni a Castel San Pietro Terme (Bologna) Raffaele Pisu, vero nome Guerrino Pisu. È stato attore, conduttore televisivo e radiofonico. È stato anche combattente partigiano e internato dai nazisti in un campo di concentramento al confine con l’Olanda, poi è stato liberato dopo quindici mesi di reclusione. Pisu ha prestato il volto a personaggi poi diventati cult come il Giaguaro e ...

morto in piscina al matrimonio - l'ultimo selfie del piccolo Davide : «Davide, voglio Davide» sono le uniche parole che mamma Rosa riesce a pronunciare mentre una parente l?abbraccia e un?altra le agita un ventaglio davanti al viso....

Schianto di Alcamo - è morto anche il fratellino di 9 anni : il piccolo Antonio non ce l'ha fatta : Si aggrava il bilancio dell'incidente di Alcamo. Alla guida della Bmw c'era il padre, risultato positivo alla cocaina: poco...

Ragusa - bambini investiti dal Suv : morto anche il piccolo Simone di soli 12 anni : Un notizia terribile che si aggiunge al clima teso e tragico di questi giorni, quella che arriva dal commissario prefettizio e che sconvolge ulteriormente la piccola cittadina di Vittoria. Pochi minuti fa, infatti, si è saputo che è deceduto anche il piccolo Simone, il secondo cuginetto che era stato investito dal suv insieme ad Alessio. La morte del piccolo Simone L’annuncio che nessuno avrebbe voluto ascoltare è infine arrivato. Filippo ...

Cuginetti travolti dal suv! Il piccolo Simone è morto durante il funerale di Alessio : Non ce l’ha fatta. Il piccolo Simone D’Antonio dopo più di due giorni di agonia è morto intorno alle dodici di oggi al Policlinico di Messina. Era stato ricoverata nella notte tra giovedì e venerdì in terapia intensiva pediatrica dove era arrivato in elisoccorso da Vittoria. Le gambe già tranciate dall’impatto col Suv che ha travolto lui ed il cugino Alessio, morto poco dopo, erano state ricucite già all’ospedale del ragusano. A Messina per ...

Vittoria sotto choc : è morto anche il piccolo Simone : “Non ho parole, la notizia peggiore rende la tragedia purtroppo ancora più dura. Proprio durante i funerali di Alessio. E’

Incidente ad Alcamo - Bmw con padre e due figli a bordo si ribalta : morto Francesco - 14 anni. Gravissimo il più piccolo : Gravissimo Incidente nella notte a Alcamo, costato la vita a Francesco Provenzano, un raggazzo di 14 anni. Contrariamente da quanto affermato dall'ospedale Villa Sofia, non è morto il...

Scomparso dopo la scuola! Il piccolo Diego trovato morto con 30 coltellate e morsi di cane : Era Scomparso dopo l'uscita dalla scuola mercoledì scorso. Il papà, insieme alla compagna e ai suoi altri 7 figli, lo aspettavano a casa come ogni giorno, ma di lui si sono perse improvvisamente le tracce, così dopo la denuncia alle autorità sono partite le ricerche che si sono, tuttavia, concluse nel peggiore dei modi: Diego Ramon è stato ritrovato morto a 12 anni. È successo nelle scorse ore a Santa Fe Recreo, in Argentina, dove tutta la ...

Australia - piccolo rettile ingerito per scommessa a un party : morto a 34 anni : Una scommessa tra amici si è trasformata in tragedia. A Brisbane, capitale del Queensland, in Australia, David Dowell, 34 anni, padre di due figli, durante una festa ha accettato la sfida di ingerire un geco vivo per dimostrare di non avere alcun ribrezzo e d'essere pronto davvero a tutto. Una goliardata che sul momento sembrava priva di conseguenze: invece gli è costata la vita perché, mangiando il piccolo rettile della famiglia dei ...

Massacrata a coltellate all’ottavo mese! E' morto anche il piccolo - nato prematuro : Un omicidio su cui la polizia sta cercando di fare piena luce e che lascia aperti molti interrogativi. La vittima è una giovane mamma di 26 anni, Kelly-Mary Fauvrelle. Una tragedia doppia, Kelly-Mary Fauvrelle era infatti incinta alll’ottavo mese quando il suo cuore ha smesso di battere. Il piccolo che la mamma portava in grembo, l’ha seguita quattro giorni dopo nonostante i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita. Kelly-Mary ...

E' morto anche il piccolo! Madre incinta di 8 mesi uccisa a coltellate : L'orrore a Londra, dove la donna è deceduta e con lei anche il piccolo. La polizia ha arrestato due uomini. Una mamma, incinta e all'ottavo mese di gravidanza, è stata uccisa e coltellate. E con lei è morto il bimbo che portava in grembo. L'orrore a Londra, dove la polizia ha arrestato due uomini, ritenuti i responsabile dell'efferato e brutale omicidio.\\ La vittima si chiamava Kelly Mary Fauvrelle e aveva 26 anni. È stata ...