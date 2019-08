Salvini | Voglio governo con Giorgetti all' Economia

Non ci vogliono fare votare - tutte le trappole per Matteo Salvini : Oggi si raduna la conferenza dei capigruppo al Senato con la presidente Casellati. Devono decidere la data per votare a Palazzo Madama la sfiducia al premier Conte, come da mozione della Lega. Ma ci sarebbe anche la mozione del Pd ad personam contro Salvini, in quanto ministro dell' Interno, che è s

Il sondaggio di Termometro Politico - Lega : gli italiani con chi vogliono che Salvini si allei? : Matteo Salvini ha annunciato la crisi dell'esecutivo gialloverde e ora urgono alleanze per tornare a governare in caso di elezioni anticipate. Il leader leghista potrebbe anche tentare la corsa da sola, ma i consensi sono estremamente variabili (come insegnano i sondaggi). E così è Termometro Politi

Il re dei vini Angelo Maci ad Affari : "Voglio Matteo Salvini premier" : Angelo Maci, fondatore e presidente del gruppo Cantine Due Palme, dichiara in esclusiva ad Affaritaliani che solo con Salvini premier si può far ripartire il paese Segui su Affaritaliani.it

Matteo Salvini - Renzi e Di Maio - la vera partita è il 2022 : così Pd e M5s vogliono fregare il centrodestra : La partita, il vero obiettivo, non è il governo in autunno, ma una maggioranza se possibile schiacciante nel 2022. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd e Matteo Renzi, ma pure Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni guardano un po' più in là, a un futuro solo apparentemente lontano: tra due anni e mezzo

**Rdc : Salvini - 'non voglio un paese fondato sull'assistenza'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Chiederemo di fare tutte le verifiche perché non vorrei che si pensasse a un paese fondato sull'assistenza. E lo dice chi ha votato quel provvedimento sperando creasse lavoro. Se ci dovessimo rendere conto che non crea lavoro sarebbe un enorme problema. Se disincentiv

Salvini : italiani vogliono governo forte : 14.30 "L'unica soluzione trasparente è dare la parola agli italiani, Non capisco questo terrore. Non penso che voteranno l'accoppiata Renzi-Grillo ma vediamo, facciamoglielo fare a ottobre". Così Salvini dalla Sicilia. "Non fermeremo la voglia degli italiani di un governo forte e libero per tornare a correre". "Prima il popolo decide, prima c'é il nuovo Parlamento, prima si fa la manovra economica e prima l'Italia riparte". "Ho totale fiducia ...

Crisi - Salvini : “Renzi vuole fare un accordo con Grillo e Di Maio? Non vogliono mollare la poltrona” : “Renzi vuole fare un accordo con Grillo e Di Maio? Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole. Non vogliono mollare la poltrona. Penso che gli italiani meritino di avere velocemente un parlamento eletto e un governo dalle idee chiare. E noi siamo pronti”. Da Soverato in provincia di Catanzaro, il ministro dell’Interno Matteo Salvini invita deputati e senatori ad andare a Roma per far cadere il governo: “I parlamentari se ...

Salvini : "Voto subito. Gli italiani vogliono un governo forte" : Matteo Salvini ha staccato la spina all'esecutivo gialloverde in un momento particolarmente delicato per l'Italia e, in attesa di capire cosa accadrà, non fa altro che chiedere il voto immediato per poter finalmente realizzare il proprio desiderio: un governo di cui sarà il leader assoluto, anche se l'alleanza con Fratelli d'Italia e Forza Italia sarà inevitabile.Il leader della Lega ha intensificato la campagna elettorale e mentre le altre ...

Salvini : “Niente inciuci - gli italiani vogliono un governo forte”. Calenda : “L’idea di Renzi è folle e ridicola” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un governo di transizione. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

I grillini attaccati alle poltrone vogliono rimandare la nascita del Governo di Matteo Salvini : Più contestano Matteo Salvini, più si incollano alle poltrone, più danno forza alla Lega. Il Capitano vuole portare gli italiani

Richard Gere : "Salvini non mi interessa - voglio aiutare questa gente" : “Non sono interessato a Salvini, i politici invece di aiutare queste persone le demonizzano e questo deve finire e può finire se lo facciamo finire noi. Il mio unico interesse è aiutare questa gente. Basta”. Così l’attore Richard Gere rispondendo ai cronisti a Lampedusa in conferenza stampa assieme a Open Arms. Richard Gere ha aggiunto: “Non sono italiano e sono restio a parlare della situazione ...

"Mi vogliono fregare". Salvini evoca manovre Pd-M5s e spinge per il voto subito : Nervoso, irritato dalle voci di una trappola che gli stanno ordendo alle spalle. E’ il primo giorno del “Beach tour” che apre le danze alla campagna elettorale. Sempre se si tornerà al voto. Ma lui, Matteo Salvini, inizia a pensare che qualcosa potrebbe andare storto e che dietro l’angolo potrebbe realizzarsi un vero e proprio ribaltone “perché sento toni simili tra Renzi e Di Maio”. E allora ...

Verso le elezioni - Salvini vede Conte. Lega : “Inutile andare avanti - meglio le urne”. M5S : “Dicano cosa vogliono” : Il voto sulla Tav spacca l’esecutivo. M5S: «Siano più chiari, non si capisce cosa vogliano fare». Conte un’ora a colloquio con Mattarella

NUNZIA DE GIROLAMO CANDIDATA REGIONE CAMPANIA?/ La vogliono Salvini e Meloni ma... : NUNZIA De GIROLAMO CANDIDATA governatore alla REGIONE Campania per Salvini e Meloni? Ipotesi di un ritorno in politica dopo la parentesi in tv.