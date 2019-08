Superenalotto | a Lodi la vincita dei record

Superenalotto 13 agosto 2019 : vincitore a Lodi - quanto ha incassato : Superenalotto 13 agosto 2019 : vincitore a Lodi , quanto ha incassato Un piccolo investimento da 2 euro: in cambio la dea bendata estrae a sorte 6 numeri, quelli del Superenalotto giocati casualmente dal fortunato vincitore di Lodi , che nella serata di martedì 13 agosto 2019 si ritrova in tasca oltre 209 milioni di euro. Saranno tanti gli invidiosi questa sera, ma a Lodi si festeggia perché si tratta della vincita più alta nella storia del ...

