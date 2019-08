Parma | scossa di terremoto di magnitudo 3 9 con epicentro a Borgo Val di Taro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Unadidi3.9 alle 13.17 ha fatto tremare la terra del parmense. L’del sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 5 km daVal di, in provincia di, ad una profondità di 7 km. Sono in corso le verifiche, ma secondo le prime informazioni non sono stati segnalati danni a persone o edifici.Laè stata avvertita in Emilia Romagna ma anche in Liguria, in particolare a La Spezia e a Genova, e in Toscana, a Carrara, Massa, Lucca e Pisa. “È stata unadi forte intensità, avvertita in maniera netta da tutta la popolazione”, ha detto Diego Rossi, il sindaco diVal di. “Dalle verifiche e dai sopralluoghi effettuati dai nostri uffici tecnici – ha aggiunto – non abbiamo rilevato danni agli edifici sensibili, parlo delle scuole, dell’ospedale con ...

