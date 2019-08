Morandi, Familiari:"Stop ad Autostrade"

"Domani, diversamente dal giorno dei funerali di Stato, saremo presenti perché è l'unico momento in cui abbiamo la possibilità di esprimere il nostro dissenso per il fatto checontinui ad avere le concessioni". Così Nadia Possetti, del Comitato deidelle vittime del Ponte.Possetti ha perso la sorella,il cognato i nipoti di 16 e 13 anni.Sono 43 i morti sotto le macerie del Ponte che crollò il 14 agosto 2018 a Genova. Domani ampia programmazione della Rai dedicata all'anniversario.(Di martedì 13 agosto 2019)

Genova. Uno striscione bianco, con una scritta nera, “14 agosto 2018 – 14 agosto 2019, per non dimenticare” e poi 43 rose bianche, una per ogni vittima di ...