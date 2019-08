Inter | si va verso quota 50mila spettatori per l’esordio col Lecce

Inter - Perisic verso il Bayern : l’impatto a bilancio : Dopo Radja Nainggolan, Antonio Conte sta per salutare un altro degli esuberi della rosa dell’Inter. Ivan Perisic è infatti pronto a diventare un giocatore del Bayern Monaco: l’esterno croato è atteso in Germania per visite mediche e firma sul contratto. L’operazione, secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, si dovrebbe concludere con un prestito oneroso da […] L'articolo Inter, Perisic verso il Bayern: ...

Inter - preso Lukaku : Icardi verso la cessione : L'Inter ha posto fine ad uno dei grandi tormentoni di questa sessione estiva di calciomercato ufficializzando nella giornata di ieri l'acquisto di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato preso dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. L'attaccante si è legato ai colori nerazzurri per i prossimi cinque anni, firmando un contratto fino a giugno 2024 a oltre sette ...

Dybala in versione Icardi - salta lo scambio con Lukaku (ora verso l’Inter) : Paulo Dybala in versione Mauro Icardi. Non accetta il trasferimento allo United. Non raggiunge l’accordo economico con i Red Devils. E quindi lo scambio con Lukaku subisce un forte rallentamento. Sky Sport ribadisce che l’argentino non ha accettato le pressioni bianconere, lui vuole rimanere alla Juventus. A questo punto, Lukaku torna a essere più vicino all’Inter che potrebbe alzare l’offerta iniziale senza arrivare agli ...

Con l’opzione Vodafone +100 International con 2 euro 100 minuti di chiamate verso i Paesi UE : +100 International è una nuova opzione lanciata da Vodafone e dedicata ai clienti che hanno la necessità di effettuare chiamate verso i Paesi UE L'articolo Con l’opzione Vodafone +100 International con 2 euro 100 minuti di chiamate verso i Paesi UE proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Inter : Nainggolan verso la Fiorentina - accordo vicino (RUMORS) : Il Calciomercato dell’Inter inizia ad entrare nella fase più calda. Antonio Conte da quando è arrivato ha cominciato ad escludere chi non poteva essere parte del suo progetto tecnico. Così dopo Mauro Icardi, primo grande epurato, è toccato a Radja Nainggolan essere estromesso dal gruppo. Il belga ha partecipato alla tournée cinese, forse puntava anche a convincere la nuova guida tecnica a cambiare idea ma l’impresa è stata impossibile. Così ...

Biasin : «Wanda Nara non ha alcuna preclusione verso Napoli. Ma Icardi vuole l’Inter» : Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di Icardi. «Non capisco perché Inter e Icardi non facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista. Icardi non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla ...

Juventus - trovato l'accordo con Lukaku : beffata l'Inter - Dybala verso l'addio : Attendere, tentennare, bluffare, per capire quando e come sferrare il colpo decisivo. Le cosiddette "strategie della tensione" («perde chi crolla prima»), sono alla base del calciomercato e possono rivelarsi tanto utili quanto dei clamorosi autogol. Ne sa qualcosa il Milan sorpassato sul più bello d

Inter e Napoli - al via la trattativa per Mauro Icardi : si va verso l'accordo : trattativa tra Napoli e Inter per Mauro Icardi. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ad Chiavelli, riporta il corriere dello sport, incontreranno oggi 29 luglio nella sede della Lega l'ad nerazzurro Beppe Marotta. Dopo giorni di contatti con Wanda Nara alla ricerca di un accordo sull'ingaggio di

Luca Parmitano è regolarmente partito verso la Stazione Spaziale Internazionale - dal Kazakistan : Alle 22:30 (le 18:30 in Italia) l’astronauta italiano Luca Parmitano è regolarmente partito dalla base di Baikonur, in Kazakistan, diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Parmitano, che ha 42 anni ed è alla sua seconda esperienza nello Spazio, è

Protesi di aorta attraverso la carotide : eccezionale Intervento cardiochirurgico : Per la prima volta in Italia è stato eseguito un intervento di Protesi di aorta passando dalla carotide anzichè dalla gamba. E' successo a Torino

Basket : Nicolò Melli salta il training camp dell’Italia a Pinzolo - verso i Mondiali - per i postumi di un Intervento al ginocchio : Nicolò Melli non farà parte del training camp dell’Italia di coach Meo Sacchetti che, a Pinzolo (23-29 luglio), comincerà la preparazione verso i Mondiali di Cina 2019. La decisione è stata presa in accordo tra il giocatore, lo staff medico della Nazionale e il commissario tecnico azzurro Melli ha infatti subito un intervento al ginocchio al termine della stagione in Turchia, con il Fenerbahce, già programmato da tempo. Le condizioni del ...

Mercato Inter : Barella viaggia verso Conte - il sogno Lukaku potrebbe diventare realtà : E’ il Nicolò Barella Day per il Mercato dell’Inter. Il centrocampista ha iniziato oggi la sua avventura in nerazzurro, concluso il tira e molla che ha tenuto banco nelle ultime settimane, ora Conte è pronto ad abbracciarlo. Il giocatore dell’Under 21 azzurra si aggregherà alla squadra per la tournèe in Asia. Il tecnico non si acContenta del mediano e spinge con i dirigenti per il sogno Romelu Lukaku, fosse per l’ex CT lo accoglierebbe già prima ...

Giochi online : cresce l’Interesse verso la roulette : Uno dei Giochi più semplici ed in grado di regalare emozioni ai giocatori. Si tratta della roulette. Attorno a questo

Calciomercato Inter - Barella verso la chiusura : 40 milioni più 10 di bonus al Cagliari : L’Inter aspetta il via libera dalla Cina per l’acquisto di Barella: 40 milioni più 10 di bonus per il Cagliari, la chiusura potrebbe arrivare a breve.“powered by Goal”L’Inter potrebbe chiudere a breve il suo primo grande rinforzo per il centrocampo: dopo settimane di attesa la trattativa con il Cagliari per Nicolò Barella potrebbe trovare la sua fumata bianca per un’operazione complessiva da 50 milioni di euro.Secondo ...