Crisi | occhi puntati su Colle Ma Mattarella attende decisioni e numeri

Crisi di governo - Meloni strizza l’occhio alla Lega : “Voto subito e alleanze prima delle elezioni” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Così Giorgia Meloni, leader di FdI, commenta l’intenzione di Salvini di andare da solo al voto. “Mi aspetto che il governo vada a casa e che si faccia in modo di votare nel minor tempo possibile, per dare all’Italia un governo capace di affrontare la manovra e dare quelle ...

#UominiEDonne : Crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Le parole di lei… : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani ci hanno regalato diverse perle trash durante i loro botta e risposta con Raffaella Mennoia. La coppia aveva da poco festeggiato il terzo anniversario, ma pare che in questi... L'articolo #UominiEDonne: crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Le parole di lei… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani in Crisi - spunta il terzo incomodo : “È un altro ex di Uomini e Donne” : Le voci di crisi circolano da giorni e a quanto pare Eleonora Rocchini e Oscar Branzani non l’hanno ancora superata. Sono due dei personaggi più amati dai telespettatori di Uomini e Donne e proprio in quello studio è sbocciato anni fa l’amore. Tronista lui, corteggiatrice lei, dopo la scelta si sono fidanzati e sono andati a convivere. Ma qualche giorno fa lo sfogo social di lei ha allarmato i fan (e fatto partire il rumor). Eleonora ha ...

Branzani e la Rocchini in Crisi - per Deianira Marzano sono 'invenzioni per far parlare' : Pochi giorni fa Eleonora Rocchini ha confidato di attraversare un momento di crisi di coppia con Oscar Branzani. La rivista Spy ha svelato che dietro a questo periodo difficile per i due ci potrebbe essere un'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Luca Daffré. Ma qualcuno mette in dubbio che questa vicenda, dalla crisi al presunto tradimento, non sia vera. Questo il parere dell'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano che lo ha detto a ...

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani in Crisi - : Francesca Galici Il settimanale Spy rivela quale potrebbe essere la causa della crisi di coppia tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini: pare che tra loro si sia intromesso un corteggiatore... Solo pochi giorni fa Eleonora Rocchini ha comunicato ai suoi fan di essere in un momento di crisi con il suo fidanzato Oscar Branzani. I seguaci della coppia avevano già intuito da tempo che i due stavano attraversando un momento di difficoltà ...

Uomini e Donne - la Crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani : spunta Luca Daffrè : Secondo quanto rivelato dal settimanale Spy, l'ex corteggiatore di Angela Nasti sarebbe uno dei motivi della crisi della coppia.

Trono Classico - Eleonora Rocchini e Oscar : Crisi superata? : Oscar Branzani e Eleonora Rocchini del Trono Classico hanno chiarito? L’indizio La maggior parte dei fan del Trono Classico di Uomini e Donne, in questi ultimi giorni, si sono chiesti se Eleonora Rocchini e Oscar Branzani siano riusciti a superare la loro crisi. Al momento non è dato saperlo, ma le ultime storie pubblicare da Eleonora di UeD sul suo profilo instagram hanno acceso una piccola speranza nei tanti fan della coppia. Il motivo? ...

Oscar Branzani e Eleonora Rocchini sono in Crisi - : Francesca Galici Tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani c'è aria di crisi, è stata la stessa ragazza a darne conferma tramite Instagram dopo che da diversi giorni tra i loro fan circolavano voci di un allontanamento Tirano forti venti di crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, una delle coppie di Uomini e Donne che si sono fatte maggiormente amare durante il loro percorso e anche dopo. Nonostante abbiano scelto di vivere la ...

Uomini e Donne - Crisi fra Oscar Branzini ed Eleonora Rocchini : C'è tensione fra Oscar Branzini ed Eleonora Rocchini, coppia nata nello studio televisivo di Uomini e Donne. Non sono i giornali di gossip a darne notizia, ma la stessa ex-corteggiatrice del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi, assente con il compagno dal web da alcuni giorni. I due giovani hanno anche smesso di seguirsi su Instagram, segno di evidente crisi nell'epoca dei social network. La Rocchini, legata al compagno anche ...

Crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani : “Non è un momento facile” : La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato che lei e Oscar stanno attraversando un periodo di Crisi. La seconda a distanza di poco tempo, dopo quella dello scorso dicembre: "Siamo in un momento non sereno e non facile. Un momento nemmeno ben definito tra di noi. Ma non espongo la mia sofferenza".Continua a leggere

Ex U&D - Eleonora Rocchini sulla Crisi con Oscar : 'Stiamo vivendo un momento non sereno' : Da alcuni giorni sul web si è parecchio parlato di una presunta crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. I fan di entrambi i ragazzi hanno iniziato a sospettare che qualcosa non andasse da quando i due hanno iniziato a non mostrarsi più insieme su Instagram da diversi giorni. Solitamente infatti, la coppia è molto affiata ed unita anche sui social, in cui è solita pubblicare foto e video. In molti hanno iniziato così a chiedere ai diretti ...

U&D - Eleonora Rocchini e Oscar Branzani forse in Crisi : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani formano sicuramente una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due, una volta abbandonato il programma alcuni anni fa, non si sono mai separati. Sul web entrambi si sono infatti sempre mostrati più felici e affiatati che mai, condividendo con i loro follower diversi momenti della loro vita quotidiana e dei loro momenti di relax. Da quello che emerge sul web però, Eleonora e Oscar potrebbero essere in ...