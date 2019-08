Brindisi | percepiva indebitamente il Reddito di Cittadinanza | badante denunciata

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Aveva un lavoro come, ma aveva richiesto lo stesso ildi: per questo i carabinieri della stazione di San Michele Salentino, in provincia di, hanno denunciato per truffa aggravata una 58enne di origini rumene. La donna, secondo quanto riferisce la stampa locale, svolgeva il suo lavoro "in nero", ovvero senza un regolare contratto. I militari dell'Arma hanno però scoperto il raggiro e adesso la donna dovrà rispondere del reato di false dichiarazioni e omessa comunicazione delle variazioni del. Più di mille euro percepiti Gli inquirenti hanno scoperto che laavrebbe percepitoben 1.081,74 euro, sin dal maggio del 2019. Come tanti cittadini italiani, la donna nei mesi scorsi ha eseguito l'iter per ottenere il benefit varato dal governo giallo-verde. Come è noto, per richiedere ildinon bisogna avere ...

SignorAldo : RT @LaGazzettaWeb: S. Michele Salentino, percepiva il reddito di cittadinanza anche se lavorava: denunciata - LaGazzettaWeb : S. Michele Salentino, percepiva il reddito di cittadinanza anche se lavorava: denunciata - rocco_lando : RT @magicaGrmente22: Brindisi Report Una 58enne ha percepito indebitamente la somma di 1801,74 euro, dal mese di maggio 2019 Aveva un lav… -