Un brano con Selena Gomez e Katy Perry nel nuovo album di Taylor Swift? La presunta

Lenny contro Eros Ramazzotti per Due Respiri : il brano cantato da Chiara Galiazzo è un plagio? : Lenny contro Eros Ramazzotti per la canzone Due Respiri, scritta per Chiara Galiazzo e presentata nel 2016 a X Factor. L'inedito che la concorrente del talent ha portato in finale era stato firmato da Eros Ramazzotti, Luca Chiaravalli e Saverio Grandi ma ora spunta Lenny De Luca che rivendita la paternità del pezzo. Secondo quest'ultimo, sono state riscontrate "numErose corrispondenze melodiche", nel ritornello e in altre parte del brano, tra ...

Afghanistan - sembrano a buon punto le trattative per un accordo di pace con i Talebani : Afghanistan. Gli Stati Uniti e il governo afghano hanno rilasciato congiuntamente un comunicato contenente l’intenzione di voler porre fine alla guerra che affligge il paese medio-orientale da circa diciotto anni. La nota è stata emessa a seguito di un accordo telefonico tra il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il presidente afghano Ashraf Ghani. La controparte cui è rivolto il comunicato è rappresentata dai “ribelli” Talebani ...

30 foto che sembrano normali prima di conoscerne la storia - ma nascondono vicende incredibili : La fotografia è una forma d’arte in grado di congelare le emozioni di un determinato momento nel tempo. Lo sviluppo dell’arte ha influenzato il mondo in molteplici modi e ha dato alle persone il potere fissare determinati momenti delle loro vite. Per sentire davvero l’influenza e l’impatto di una fotografia, è necessario conoscerne il contesto. Ecco, allora, una lista di 30 foto, apparentemente normalissime, con retroscena strani, ...

Riccione - timbrano il biglietto dell’autobus al contrario. Multati per 120 euro : La disavventura di Jacques e Mary-Claude Heritier, una coppia di turisti della Svizzera francese in vacanza in Riviera, incappati negli inflessibili controllori di Start Romagna.. “Ci hanno trattati come delinquenti. Non so se torneremo ancora”.Continua a leggere

Ghali contro Salvini : nel nuovo brano gli dà del "fascista" - : Alessandro Pagliuca Il rapper Ghali nel suo nuovo brano cita esplicitamente il Ministro dell'Interno Matteo Salvini dandogli del "fascista" Il rapper Ghali si schiera apertamente contro il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo cita prima in modo esplicito, poi in modo implicito. Ma il giudizio non cambia. Ghali definisce Salvini "fascista" nel suo nuovo album "Vossi Bop Remix feat. Ghali", che sostanzialmente è la ...

Chadia Rodriguez - chi è/ Sul palco con 'Coca cola' : 'Un brano nato per caso' - Battiti Live - : Chi è Chadia Rodriguez, tra le poche donne rapper italiane, si esibisce questa sera con il brano 'Coca cola'. Appuntamento su Italia 1 con Battiti Live 2019.

Spirit di Beyoncé - testo con traduzione e significato : il brano è nella colonna sonora de Il Re Leone : testo con traduzione e significato di Spirit, il nuovo singolo pubblicato da Beyoncé. Il brano è incluso nella colonna sonora del nuovo adattamento live-action de Il Re Leone diretto da Jon Favreau e in uscita nelle sale il prossimo 21 agosto. Beyoncé ha rilasciato online Spirit, brano tratto dalla colonna sonora de Il Re Leone Mentre cresce sempre di più l’attesa per l’uscita nelle sale italiane de Il Re Leone diretto da Jon ...

Shawn Mendes e Camila Cabello sembrano confermare di essere una coppia : Un altro avvistamento in teneri atteggiamenti The post Shawn Mendes e Camila Cabello sembrano confermare di essere una coppia appeared first on News Mtv Italia.

TIROMANCINO/ A Cattolica con 'Vento del sud' - brano made in Puglia - Notte rosa 2019 - : I TIROMANCINO protagonisti della Notte rosa 2019 di Cattolica insieme a Federica Carta e Shade. Il gruppo si esibirà sulle note di Vento del sud.

Get Up And Fight dei Muse da oggi in radio - un brano per chi lotta contro il cancro (audio - testo e traduzione) : Se i canali ufficiali non definissero le generalità dell'artista scambieremmo Get Up And Fight dei Muse per una canzone dei 30 Seconds To Mars di Jared Leto. Il singolo, infatti, ha il taglio celebrativo della band di This Is War, ma il titolo può ingannare: le posizioni eversive di Matt Bellamy e soci, infatti, in questo nuovo singolo lasciano il posto a un tema più delicato come la lotta contro il cancro. Il testo, ...

Quel sorriso in volto dei Modà - testo e significato : il brano racconta una storia d’amore tra alti e bassi : testo e significato di Quel sorriso in volto, il nuovo singolo che segna il ritorno dei Modà nel panorama musicale italiano. Il brano anticipa il prossimo lavoro discografico della band guidata da Kekko in uscita il 4 ottobre 2019. I Modà tornano con un nuovo singolo in radio che anticipa l’uscita del loro prossimo album di inediti “Quel sorriso in volto” è il titolo del nuovissimo singolo che segna il ritorno sulla scena ...

Welcome to Miami (South Beach) di Max Pezzali - testo e significato : il brano racconta il suo viaggio in America : testo e significato di Welcome to Miami, il nuovissimo singolo di Max Pezzali in rotazione radiofonica da venerdì 21 giugno. Il brano anticipa il suo nuovo lavoro discografico la cui uscita è prevista per il 2020. Max Pezzali torna in radio con un nuovo singolo che anticipa l’uscita del suo prossimo album “Welcome to Miami (South Beach)” è il titolo del nuovo singolo rilasciato da Max Pezzali lo scorso venerdì 21 giugno. ...

Maturità 2019 - seconda prova : il brano di latino è di Tacito : Un brano tratto dalle Historiae, sulla fine di Galba. Per il greco scelto Plutarco. Un problema su un condensatore allo scientifico. Artistico: dall’autoritratto al selfie. E al liceo delle Scienze Umane le emergenze educative e don Milani

Ficarra e Picone celebrano 25 anni carriera con tour nel 2020 : Salvo Ficarra e Valentino Picone celebreranno venticinque anni di sodalizio artistico con un tour che toccherà oltre 20 città.