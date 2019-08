Sconcerti | Lukaku rilancia l’Inter come Ronaldo con la Juve

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019) La conclusione dell’affareè una vittoria per l’Inter, scrive Mariosul Corriere della Sera, una promozione per Marotta, un rilancio di forza e immagine e “un effetto generale che assomiglia un po’ a quello diun anno fa”. Un acquisto che dice a tutta la squadra che i tempi sono cambiati e che si è avviato un percorso di crescita. Ma non basta.è un giocatore fondamentale, ma è solo metà dell’opera per l’Inter di Antonio Conte. Per completare il disegno serve un altro attaccante di fisico e potenza che non può che essere Dzeko.e Dzeko non occuperanno solo l’area, ma anche i venti metri precedenti, che finora, per l’Inter, sono stati un grande vuoto. “e Dzeko copriranno in sostanza 35-40 metri di campo per avvicinarsi all’area insiemeuna piccola migrazione di popoli....

napolista : Sconcerti: #Lukaku rilancia l’#Inter come #CR7 con la #Juve Il belga è un acquisto che dice alla squadra che i temp… - salvoanzaldi : #Lukaku e #Dzeko copriranno in sostanza 35-40 metri di campo per avvicinarsi all’area insieme come una piccola migr… - Agato_Agato : Lukaku all'Inter farebbe la riserva di Longo. (M.Sconcerti) -