Addio Toni Morrison | penna brillante di implacabili verità

Addio a Toni Morrison - prima afroamericana Nobel per la letteratura : «Essere una scrittrice nera non è un brutto posto da cui scrivere. Non limita la mia immaginazione, la espande». Lo diceva Toni Morrison, morta ieri a 88 anni, a New York, per le complicazioni di una polmonite. prima scrittrice afroamericana a vincere il Nobel per la letteratura, è stata una delle penne più potenti della letteratura americana del Novecento. Il suo nome vero era Chloe Anthony Wofford, ed era nata in Ohio, nel 1931, da una ...