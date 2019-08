«Massaggi Vocali» | consigli per la sicurezza digitale

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Ogni giorno noi giornalisti esperti di tecnologia riceviamo i messaggi e le richieste da amici, parenti e conoscenti che hanno bisogno di un aiuto con la tecnologia. Che ci chiede uno per un nuovo cellulare o chi è incuriosito da una notizia tecnologica sentita in tv o alla radio. A questi messaggi – spesso inviati come– abbiamo pensato di rispondere con un nuovo podcast in cui vi raccontiamo in maniera semplice le novità tech che cambiano, hanno cambiato o cambieranno la nostra vita. Uno vocale per cancellare lo stress da innovazione continua e che vuole aiutarvi ad affrontare più rilassati il futuro. In questa terza puntata del podcast di Vanity Fair dedicato alla tecnologia e all’innovazione parliamo di. Francesca Cibrario, Andrea Nepori e Roberto Pezzali, giornalista esperto di tecnologia, suggeriscono alcuni accorgimenti semplici ...