Videogiochi tra le cause di sparatorie e stragi? Reggie Fils-Aime ridicolizza l' idea

Wall Street e stragi : Trump fa cadere i titoli dei Videogiochi - non quelli delle armi : I titoli delle società del settore sono crollati dopo le dichiarazioni del presidente Usa che li ha presi di mira quali profeti della violenza in America all'indomani di una serie di stragi tra le più gravi nella recente storia del Paese

Strage di El Paso : 20 morti - un suprematista bianco con un AK-47 ma la colpa è di Fortnite - Call of Duty e i Videogiochi : "L'idea di questi videogiochi che disumanizzano gli individui in qualcosa in cui si spara ad altre persone. Ho sempre sentito che questo sarebbe stato un problema per le generazioni future. Abbiamo visto studi che dimostrano ciò che questi prodotti fanno alle persone, guardi a queste foto e come tutto è accaduto. Potete vedere azioni di questo tipo all'interno dei videogiochi e altro ancora".Parole di Kevin McCarthy, politico repubblicano che ...

Il miglior cattivo dei Videogiochi? Secondo il director di God of War sono le microtransazioni : Le microtransazioni, le lootbox e i meccanismi di pagamento per vincere sono una tendenza che molti sviluppatori di giochi hanno iniziato ad aggiungere nei loro titoli. Ci sono molte persone che ritengono che questa recente tendenza nel settore sia molto frustrante. Sembra che il director di God of War, Cory Barlog, sia tra queste persone.Le microtransazioni si riferiscono ad acquisti aggiuntivi che vengono spesso effettuati attraverso la valuta ...

I social direttamente collegati a un aumento della depressione tra i giovani - diversamente dai Videogiochi : Il tempo passato davanti allo schermo, in particolare con i social media, è collegato a un aumento dei sintomi depressivi negli adolescenti, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori del Sainte-Justine Hospital di Montreal.Il team di ricerca, guidato da Patricia Conrod, ha studiato la relazione tra depressione ed esposizione allo schermo per un determinato tempo negli adolescenti per un periodo di quattro anni."Quello che abbiamo notato ...

The Witcher/ Netflix mostra le prime immagini della serie tv basata sui Videogiochi : The Witcher, Netflix ha mostrato nelle scorse ore le prima immagini e la locandina della serie tv basata sugli omonimi videogame

The Witcher - le prime foto della serie tv tratta dai Videogiochi : Le attendevano in molti, soprattutto con il timore di doverle criticare: sono arrivate in queste ore le prime immagini ufficiali di The Witcher, la serie tv prodotta da Netflix che fungerà da adattamento seriale della saga di videogiochi a loro volta tratti dall’universo fantasy creato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Le prime foto rappresentano i tre protagonisti della vicenda, in particolare Geralt di Rivia, il solitario ...

I migliori Videogiochi in uscita a luglio 2019 : da Stranger Things 3 a Fire Emblem : Non sono tantissimi i videogiochi in uscita a luglio 2019 su un po' tutte le piattaforme - che siano PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch -, ma è comunque possibile individuare, nel mucchio, una manciata di titoli interessanti. Tra cui qualche produzione poligonale particolarmente attesa dalla community di videogiocatori. Il mese è dunque tranquillo, tra giochi del tutto inediti ed espansioni: di seguito, andiamo a segnalarvi quelli ...

Apple meglio di Nintendo - EA e Activision : è la quarta compagnia per entrate derivanti dai Videogiochi : Dando un'occhiata al classico report di Newzoo sull'andamento globale del settore videoludico, ci si imbatte nelle compagnie che hanno fatto registrare le entrate maggiori grazie a questo settore. Scorrendo la classifica ti imbatti nel colosso cinese Tencent, in due nomi molto noti come Sony e Microsoft e poi la sorpresa, al quarto posto c'è Apple.Inaspettato ma non di certo impensabile se si ragiona per un secondo sulla compagnia e sulla ...